Tinerii fermieri, finanțări de aproape 421 de milioane de euro Tinerii fermieri au depus, in perioada 2015 - 2018, un numar de 14.200 de cereri de finantare pentru investitii in exploatatii agricole, din care peste 11.000 de contracte au fost semnate, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit sursei citate, pana in prezent, AFIR a incheiat cu tinerii fermieri peste 11.000 de contracte de finantare, de aproximativ 421 milioane de euro, inclusiv pentru proiecte preluate prin procedura de tranzitie din programarea 2007 - 2013. Buget de peste 426 de milioane de euro Valoarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

