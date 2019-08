Tinerii evadați de la Centrul de Reeducare Buziaș au fost prinși în județul Olt Cei doi tineri au fost depistați la aproape 24 de ore de la evadare. Au fost prinși de polițiștii de la IPJ Olt, in apropierea localitații Garbov. Se pare ca au ajuns acolo cu un autoturism și au fost depistați dupa ce l-au abandonat. Va reamintim ca marți seara, cei doi, impreuna cu un coleg de detenție, l-ar fi agresat pe unul dintre supraveghetori și au reușit sa evadeze. Colegul lor nu a putut scapa, fiind prins la scurt timp de colegii gardianului agresat. Tinerii au 19 și 21 de ani și au fost inchiși in Centrul de Reeducare Buziaș pentru furt calificat, cel mai tanar, și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta, ieri, in Timiș, dupa ce doi tienri au evadat de la Centrul de Reeducare din Buziaș. Cei doi ar fi imobilizat, marți seara, un paznic, dupa care au escaladat gardul centrului și duși au fost. Dispariția a fost ... The post Evadații din Timiș, gasiți in județul Olt. Cum au fost prinși…

- Cei doi tineri care au evadat din Centrul pentru Masuri Educative Buzias din judetul Timis au fost prinsi miercuri seara, in judetul Olt, la 10 kilometri de locul unde au abandonat masina folosita pentru deplasare. Ei nu au opus rezistenta cand au fost prinsi.

- Cei doi tineri care au evadat din Centrul pentru Masuri Educative Buziaș, din județul Timiș, au fost prinși, miercuri seara, in județul Olt, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Olt, cei doi tineri evadați din Centrul pentru Masuri Educative Buziaș au fost depistați de catre forțele implicate…

- Doi tineri, de 19, respectiv 21 ani, care au evadat din Centrul pentru Masuri Educative Buzias, Timis, sunt cautati in judetul Olt, unde a fost identificat un autoturism suspect si doua persoane cu semnalmentele fugarilor au fost sesizate in zona.

- Tinerii care au evadat de la un centru educativ din Timiș au fost vazuți, miercuri, in județul Olt, in zona comunei Garcov. Polițiștii au tras focuri de arma, sa-i opreasca, insa aceștia au fugit intr-o padure, fiind urmariți, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au observat, miercuri,…

- Tinerii care au evadat de la un centru educativ din Timis au fost vazuti, miercuri, in judetul Olt, in zona comunei Garcov. Politistii au tras focuri de arma, sa-i opreasca, insa acestia au fugit intr-o padure, fiind urmariti. Potrivit IPJ Olt, politistii au observat, miercuri, pe raza localitatii Garcov,…

- Doi tineri, de 19, respectiv 21 ani, care au evadat din Centrul pentru Masuri Educative Buzias, Timis, sunt cautati in judetul Olt, unde a fost identificat un autoturism suspect si doua persoane cu semnalmentele fugarilor au fost sesizate in zona.

- Polițiștii din județul Timiș sunt in alerta, dupa ce doi tineri au evadat de la Centrul de Reeducare din Buziaș. Cei doi tineri evadați sunt: Claudiu Florin Soare (de 19 ani) – care avea de ispașit o pedeapsa de un an și zece luni pentru furt calificat; Samuel Teglas (de 21 de ani)…