Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovita s-a marcat „Mondiala a Donatorului de Sange”. „Am obtinut o sponsorizare, am facut Post-ul DAMBOVIȚA: Donatorii, primiți cu diplome, suc si bomboane de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Campanie de donare de sange „Digi doneaza viața” Sute de angajați ai grupului Digi | RCS & RDS, ”#conectați la viața”, potrivit mediafax.Digi | RCS & RDS, impreuna cu Centrul de Transfuzie Sanguina București și celelalte centre regionale din țara, demareaza campania de donare de sange…

- Sun Plaza și Asociația React, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din București (CTS București) și Rețeaua Privata de Sanatate Regina Maria, desfașoara a opta ediție a campaniei ”Daruiește timp un pic altfel, doneaza sange!”. Persoanele care doresc sa doneze sange pentru pacienții din spitale…

- Asociatia React, in parteneriat cu Sun Plaza, Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti si Reteaua privata de sanatate Regina Maria organizeaza in perioada 24-26 mai o campanie de donare de sange. Cei care vor sa devina donatori trebuie sa indeplineasca anumite cerinte.

- Centrul de Transfuzie Oradea a facut un apel pe rețeaua de socializare Facebook, pentru donatorii de sange. „Din cauza stocului ce se afla pe zero la grupa O RH NEGATIV, rugam toți donatorii care știu ca au aceasta grupa sa vina sa doneze sange pentru a reuși sa onoram comenzile pentru pacienți!”.…

- Alex Faur se afla de la sfarșitul lunii aprilie in spital. Prietenii lui scriau pe Facebook anunțuri pentru ca oamenii sa-i doneze sange. ”Un prieten internat in stare grava la Matei Bals are nevoie de sange, orice grupa este acceptata. Daca poti merge sa donezi, esti asteptat la Centrul…

- Inca de la primele ore ale dimineții de astazi, 9 aprilie 2019, mai bine de 100 de persoane s-au prezentat la Spitalul din Cugir pentru a lua parte la campania de donare de sange organizata de unitatea locala de sanatate in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alba și Arhiepiscopia Alba Iulia.…

- Preotii ortodocsi din judetul Alba doneaza sange, pentru a da un exemplu de implicare in comunitate, in perioada Postului Pastilor. Actiunea va avea loc marti, 26 martie, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Vor participa aproximativ 30 de preoti, care vor dona sange, in cadrul campaniei…