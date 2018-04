Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, potrivit unui studiu internațional comandat de Vodafone și realizat in acest an de YouGov, cu participarea a 5.952 de tineri cu virste intre 18 și 24 de ani din 15 țari. 53% dintre tinerii romani sunt…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a efectuat vineri, 30 martie, o vizita la Centrul de Excelența NATO in domeniul HUMINT de la Oradea. Vizita a avut un caracter de documentare privind facilitațile centrului, provocarile actuale și de viitor pe tema informațiilor militare fiind principala…

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…

- In urma Romaniei se situeaza Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franta - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete si Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele…

- Meciuri amicale interțari. Partida Portugalia – Olanda este capul de afiș al zilei de luni. Marți se disputa confruntarile de cinci stele Spania – Argentina, Anglia – Italia, Germania – Brazilia și Rusia – Franța. Sunt 11 jocuri intre echipe calificate la Cupa Mondiala 2018 (14 iunie – 15 iulie). Echipele subliniate sunt…

- Portugalia a caștigat amicalul cu Egipt, 2-1, grație golurilor lui Ronaldo. Afost a 115-a "dubla" a lui Cristiano, care a refuzat sa fie inlocuit și menajat pentru a caștiga amicalul de la Zurich. Și la 33 de ani, dupa o mulțime de performanțe, de trofee, Cristiano Ronaldo e la fel de infometat de goluri,…

- Aceasta „alta Europa", cea „a marginalilor" (persoane fara domiciliu personal, persoane aflate in strada, in adaposturi sau in centre de cazare de urgenta), reprezinta 5% din cele 220 de milioane de gospodarii europene, conform statisticilor adunate de cele doua asociatii. Numarul persoanelor fara adapost…

- Tinerii europeni cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani afiseaza niveluri de apartenenta si practica religioasa foarte diferite de la o tara la alta, cu numai 17% care nu se considera apartinand vreunei confesiuni in Polonia, comparativ cu 91% in Republica Ceha, potrivit unui raport publicat ieri,…

- Aproape 11 milioane de persoane sunt fara adapost in Europa, unde numarul celor aflati intr-o astfel de situatie a explodat in ultimii ani in unele tari, isi exprima ingrijorarea Fundatia Abbe Pierre si Federatia europeana a asociatiilor nationale pentru persoanele fara adapost (FEANTSA), intr-un studiu…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Aceasta intalnire a fost o activitate de predare-invatare-formare destinata elevilor din Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia si Romania. Au fost organizate ateliere de lucru ce au avut ca tema importanta lecturii in viata de zi cu zi si dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin…

- sa-și gaseasca un loc de munca Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Activitatea Biroului Vamal Sighetu Marmatiei a inregistrat o crestere de 7% in luna februarie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunta Institutia Prefectului – Judetul Maramures. Seful Biroului Vamal, Lidia Muresan, a declarat ca in urma celor 411 controale efectuate au fost identificate…

- In perioada 26 februarie – 2 martie 2018 a avut loc a doua mobilitate in cadrul proiectului coordonat, in perioada 2017 – 2019, de catre Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, in parteneriat cu scoli tehnologice din Croatia, Italia, Grecia, Turcia si Portugalia, cu ...

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- Miliardarul american Bill Gates prezice o noua criza economica mondiala. Invitat in cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything – n.r.) de pe Reddit, cofondatorul Microsoft a fost intrebat daca va veni o viitoare criza economica. Iar Bill Gates a spus ca da. ”Da. Este greu de spus cand, dar acest lucru…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- Intreceri spectaculoase la FIS Children Trophy, in Poiana Brașov. Lista caștigatorilor. Concursul de schi pentru copii și tineret Poiana Brașov FIS Children Trophy. Vezi galeria foto + 2 + 2 In zilele de 23 – 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel…

- CCIA Timiș face inscrieri pentru o noua sesiune Pioneers into Practice. Cei selectați vor lucra timp de cateva saptamani intr-o firma sau organizație din Germania, Italia, Ungaria, Portugalia, Malta, Cipru, Slovenia, Spania, Bulgaria, Serbia, UK&Irlanda, Polonia, Finlanda, Estonia sau Letonia.

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Daca trebuie sa organizezi urmatorul team building pentru colegii tai și ai la dispoziție un buget consistent pentru a lua in calcul și varianta unei excursii in strainatate, iți punem la dispoziție 3 variante extrem de ofertante: Egipt, Turcia și Grecia.

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- Gigi Becali va cere votul Ligii 1 pentru aducerea unor arbitri straini la meicurile din PLAY-OFF. "Am vorbit cu Gino Iorgulescu. Am vorbit cu Vali Argaseala, am convocat azi Adunarea Generala, ca echipele din play-off se stiu. Trimite hartia: CFR Cluj, vrei arbitri straini cu Steaua, dubla?…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2018: Astazi, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Timișorenii au tendința sa faca cel puțin doua concedii pe an, iar suma investita pentru o asemenea deplasare de placere e in medie 1450 de euro, arata datele uneia dintre cele mai mari agenții turistice din lume, prezenta și pe piața romaneasca. Cea mai scumpa excursie cumparata anul…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Populația Romaniei va scadea dramatic pana in 2050 deși la nivel mondial va fi inregistrata o creștere demografica. Potrivit unui raport ONU, țara noastra se afla in primele 10 țari in ceea ce privește scaderea populației in urmatorii 30 de ani. Populația globala va crește pana la 10 miliarde pana in…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Nationala Romaniei a urcat pe locul 40 in clasamentul FIFA, in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Tricolorii au facut un salt de un loc fata de luna trecuta. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in…

- Raportul compara prețurile medii pe care turiștii vor trebui sa le plateasca pentru opt articole esențiale de vacanța in 42 de destinații. Elementele includ o cafea dintr-o cafenea locala, o sticla mare de apa minerala, crema de soare și o masa de seara cu trei feluri, inclusiv vin, la un restaurant…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis sa excluda, pentru moment, ideea de a taxa tigarile electronice la fel ca si tigarile traditionale, transmite AFP, preluata de Agerpres. Executivul european "a derulat o evaluare aprofundată şi a decis să nu avanseze o propunere legislativă…

- PIB-ul din India, cea de a treia tara cu cea mai mare economie din Asia, va avea o revenire de 7% pentru urmatorii trei ani, potrivit Bancii Mondiale, relateaza Quartz. Banca Mondiala a prognozat aceasta crestere bazandu-se pe o potentiala crestere puternica a consumului si serviciilor…

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- Romania, cu cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania si in august au atins maximele Europei de Est, reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor…

- Lucia Morariu: “Voucherele de vacanța vor susține circulația turistica in țara” Vacanțele in stațiuni și in Delta Dunarii au avut cea mai mare creștere anul trecut dintre pachetele contractate in țara noastra, a anunțat fondatorul companiei de turism Eximtur, Lucia Morariu. 10% din totalul vânzarilor…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…