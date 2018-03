Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora in parteneriat cu Facultatea de Educație Fizica și Sport din Craiova și Fundația Special Olympics din Romania organizeaza un eveniment demonstrativ, avand ca tema activitatea fizica, dezvoltarea conduitelor de viața sanatoasa și incluziunea…

- Cea de a șaptea ediție a “Social Impact Award Romania”, competiția internaționala care susține tinerii profesioniști, studenții și elevii care vor sa devina antreprenori sociali, s-a lansat. Tinerii care iși doresc sa schimbe probleme sociale curente intr-un mod inovativ sunt ...

- Elevii de la douasprezece licee din Craiova vor gati bucate tradiționale oltenești. Proba de arta culinara se va desfașura sambata, intre orele 9.00-16.00, la Hanul Craiovitei, și face parte din Competiția Tinereții, organizata de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport. ...

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova vor primi astazi vizita formatiei BC SCM Timisoara, in ultimul joc al etapei 21 din Liga Nationala. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 18.00 (Digi Sport) si pune fata in fata doua formatii care ...

- Sala la de sport a Clubului Sportiv din Gura Humorului a gazduit pe 15 Martie 2018 un eveniment Special Olympics care a adus impreuna beneficiari (copii și tineri) din cadrul Serviciilor Multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului, care in ultimele luni s-au antrenat in cel…

- A fost o saptamana incredibila, de pus in rama, pentru echipa feminina de handbal SCM Craiova. Dupa victoria de miercuri in fața campioanei Romaniei, CSM București, handbalistele din Banie s-au calificat sambata, in premiera, in semifinalele Cupei EHF, dupa ce ...

- Tinerii din UE vor putea sa calatoreasca gratis cu trenul in toata Europa. Planul imbogațirii culturale ar putea schimba vieților tinerilor. In vara anului 2018, Comisia Europeana ofera tinerilor din țarile UE bilete de tren gratis pentru a calatori in țarile blocului comunitar și nu numai. Potrivit…

- „U“ Craiova – Astra Giurgiu 1-0 Stadion „Ion Oblemenco“, spectatori: 14.000. A marcat: Mitrița ’82. „U“ Craiova: Mitrovic – Popa, Kelic, Ferreira – Martic, Santos (’79, Mateiu), Zlatinski, Briceag – Barbuț (’53, Baluța), Gustavo (’75, Burlacu), Mitrița. Antrenor: Devis Mangia. ...

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- Oficialii lui U Craiova au explodat dupa ce Comisia Centrala a Arbitrilor l-a delegat pe Alexandru Tudor (46 de ani) la partida de sambata cu Astra, din cadrul primei etape din play-off. Oltenii au emis un comunicat extrem de dur, in care contesta delegarea lui "Brad Pitt", alb-albaștrii fiind ferm…

- Patru dintre jucatorii care alcatuiesc dream team-ul sezonului regulat vin de la CFR Cluj, trei de la FCSB, doi de la CSU Craiova si cate unul de la Viitorul si CSM Poli Iasi. LPF anunta o noua LICITATIE pentru drepturile de transmisie ale Ligii 1 Iata echipa ideala: Arlauskis - cr.…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a dezvaluit ca s-a bucurat ca Dinamo a fost eliminata de U Craiova, scor 0-1, in sferturile Cupei Romaniei. Președintele de imagine al FCSB a spus ca este fercit ca U Craiova va avea inca doua meciuri importante in finalul sezonului și ca jucatorii…

- Iubitorii sporturilor de sala din Craiova vor avea astazi parte de un cuplaj de zile mari. Handbalistele de la SCM Craiova vor primi, de la ora 16.30, vizita campioanei CSM București, in derbiul campionatului, care pune fața in fața primele ...

- Targul de carte Gaudeamus, organizat la Craiova, in foaierul Teatrului National „Marin Sorescu”, de Radio Romania si Radio Oltenia, se va inchide astazi. Iubitorii de lectura au descoperit, la aceasta a XVII-a editie, oferta bogata a celor 50 de edituri prezente si au putut participa la o multime de…

- Dupa ce in grupele Cupei EHF au invins in Polivalenta craioveana echipe importante din handbalul european, Randers, Kuban și Brest, jucatoarele de la SCM Craiova incearca sa treaca in sferturile de finala de formația rusa Lada Togliatti și sa se ...

- Minune in viata femeii din Dolj care anul trecut in luna mai si-a pierdut ambii copii intr-un accident rutier grav. Este insarcinata cu gemeni, si, surprinzator, va avea fata si baiat. Mimi, asa cum o stiu apropiatii, i-a pierdut pe Florin si pe Gabriela anul trecut. A fost tragedie in familia lor.…

- CSU CRAIOVA - POLI TIMISOARA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT LOOK TV. Craiova are locul asigurat in play-off, dar orice punct s-ar putea dovedi decisiv in economia clasamentului final, asa ca oltenii trag tare sa castige partida cu Poli Timisoara. CSU CRAIOVA…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanța a organizat, ieri dupa-amiaza, alaturi de diferiți parteneri locali și cu sprijinul Colegiului Național „Mircea cel Batran”, gazda reuniunii, prima intalnire de consultare cu tinerii constanțeni din cadrul proiectului național „Dialog Structurat cu…

- LIVE DINAMO FCSB STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Marius Avram va arbitra meciul DINAMO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT, programat, duminica, de la ora 20:45. El va fi ajutat de asistentii Adrian Ghinguleac si Mircea Orbulet, si de rezerva Adrian Comanescu. DIGI…

- ACS POLI - CSMS IAȘI LIVE VIDEO ONLINE. Timișorenii au un inceput dezastruos de an, pierzand ambele partide disputate in 2018, scor 0-1 cu Sepsi și 2-3 cu Voluntari. Leo Grozavu a cerut intariri, iar conducerea clubului s-a conformat. Maxi Oliva de la Dinamo și Mihai Roman de la Craiova au semnat…

- CONCORDIA CHIAJNA - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT LOOK TV. Concordia Chiajna - Dinamo este ultima confruntare din etapa cu numarul 24 a Ligii 1 si se disputa luni seara, de la ora 20:45. CONCORDIA CHIAJNA - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-SEPSI LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT-VIDEO Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca CSU Craiova are sanse reale de a castiga campionatul, insa isi doreste ca echipa sa sa iasa invingatoare…

- LIVE CSU CRAIOVA SEPSI VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Andrei Antonie va arbitra meciul CSU CRAIOVA SEPSI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Bogdan Gheorghe și Gabriel Birjac, in timp ce Dragoș Istrate este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova s-au sesizat azi noapte cu privire la faptul ca, pe strada Caracal, conducatorul unui autoturism a marit brusc viteza de deplasare la vederea autospecialei de poliție. S-a procedat la urmarirea acestuia avand in funcțiune ...

- Directorul sportiv al lui Dinamo, Ionel Danciulescu, ii lauda pe tinerii Daniel Popa, 22 de ani, și Robert Moldoveanu, 18 ani, cei care au creat faza golului doi al lui Dinamo din meciul cu CS U Craiova, partida terminata la egalitate, 2-2. "Ma bucur pentru Popa, pentru golul marcat de el. E un baiat…

- LIVE DIGI SPORT TELEKOM SPORT DINAMO CSU CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Meciul DINAMO - CSU CRAIOVA va fi arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce Iulian Dima va fi rezerva. Nicolae Grigorescu este observatorul partidei DINAMO CSU CRAIOVA…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Baschetbaliștii de la SCM-U Craiova au fost invinși, la limita, cu scorul de 90-88 (25-25, 32-21, 19-19, 14-23), de CSM CSU Oradea, intr-un meci devans din etapa a 17-a a Ligii Naționala, desfașurat miercuri seara in Polivalenta craioveana. In ultimele ...

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta a fost vizitata, astazi, de patru tineri din Spania si Georgia , care au sosit in Constanta prin ONG Creative , in cadrul unui proiect EVS pe programul de finantare ERASMUS .Oaspetii au fost interesati de politicile Romaniei in materie de sport si…

- Dancila: Sunt intarzieri cu spitalul regional de la Cluj si autostrada spre Targu Mures Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si a liniei de metrou M6. "Din pacate,…

- Legendarul antrenor rus de handbal Evgeni Trefilov vine sambata in Craiova, cu echipa sa, Kuban Krasnodar, care va infrunta SCM Craiova, in etapa a patra din grupa A a Cupei EHF. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 16.30 și ...

- Victor Pițurca (61 de ani) a confirmat ca a purtat negocieri cu Ionuț Negoița pentru a deveni noul antrenor al lui Dinamo, insa fostul selecționer n-a fost incantat de modul de abordare al patronului dinamovist.Stelistul spune ca i-ar placea la Dinamo, dar nu in acest moment. "Domnule, eu…

- Handbalistele de la SCM Craiova au incheiat turul campionatului cu o victorie. Oltencele au trecut, astazi, pe teren propriu de Dunarea Braila cu scorul de 22-16 (9-6).CRAIOVA: Dumanska, Stanciu – Florianu 7, Nikolic 4, Elisei 4, Klikovac 2, Pricopi 2, Trifunovic 1, Șelaru 1, Țicu 1, Vizitiu,…

- Aproximativ 200 de craioveni, copii si adulti, au raspuns astazi invitatiei celor de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Dolj de a petrece Ziua Unirii prin miscare. Mai exact, a fost vorba despre un concurs de alergare, prin ...

- La a patra victorie consecutiva a echipei masculine de baschet SCM-U Craiova a contribuit si jucatorul american LaMarcus Reed, sosit in urma cu cateva zile in Banie. In jocul de aseara din Polivalenta cu BCMU FC Arges Pitesti, castigat de ...

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2021, nu intra in vederile Executivului PSD. Programul de guvernare al PSD se modifica și i se adauga șase „obiective culturale majore și nu numai”. Acestea vizeaza insa doar Bucureștiul și alte trei orașe.

- Corona Brasov a pierdut clar in fata lui SCM Craiova, scor 18-29, in jocul disputat aseara, contand pentru etapa a 12-a din Liga Nationala de handbal feminin. Dupa un inceput echilibrat, cu multe interventii reusite ale portarilor celor doua formații, jucatoarele Craiovei s-au desprins, intrand la…

- Dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, interimar la Palatul Victoria va fi Paul Stanescu, dupa ce premierul a spus foarte clar ca nu va asigura interimatul. Acesta este vicepremier și unul dintre cei mai influenți lideri din teritoriu ai partidului, atât în județul…

- Tinerii dezavantajati de pana la 26 de ani se vor putea angaja, timp de 2 ani, in institutiile publice locale, pentru a dobandi experiența și competențe, potrivit unei decizii a Executivului. Read More...

- Vești bune pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Potrivit legislației in vigoare, tinerii care indeplinesc anumite condiții vor putea depune cereri pentru a primi de la stat un teren gratuit pe care iși vor putea construi propria locuința. Programul se adreseaza persoanelor…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor juca sambata (ora 18.00), in Polivalenta, in compania formației daneze Randers, in etapa a doua din grupele EHF. Echipa feminina de handbal SCM Craiova, singura formație craioveana care mai este angrenata in cupele europene, ...

- Buzaul va avea o sala de sport destinata persoanelor cu dizabilitati. Capacitatea acesteia, dar si felul in care va fi utilata o face singura din tara la o asemenea dimensiune. Joi, in cadrul sedintei de consiliu judetean extraordinara, presedintele Petre Emanoil Neagu a multumit consilierilor pentru…

- Tinerii aflati in primul an de studii la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani isi vor efectua stagiul de practica la Targoviste, precum și la structurile de ordine publica din județ. Cei 18 elevi vor desfasura perioada de practica pana pe 8 mai a.c., in cadrul Inspectoratului…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va disputa astazi primul meci oficial din 2018. Oltenii vor primi vizita formatiei BC Mures, de la ora 19.00 (live pe FRB TV), in cadrul etapei a 13-a din Liga Nationala. Oltenii au pierdut ...