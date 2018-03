Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul, relateaza Reuters. Citește…

- "Uneori, simtim ca sacrul pare sa fie ceva separat de vietile noastre de zi cu zi", se arata in declaratia semnata la finalul intalnirii de circa 300 de delegati cu varste intre 16 si 29 de ani. "Adesea, Biserica pare prea severa si este de multe ori asociata cu atitudinea excesiv moralista", se mentioneaza…

- Zeci de mii de institutii de cult se alinineaza trendului tehnologic, acceptand plata cu cardul, fie ca este vorba despre pomeni, nunti, botezuri sau inmormantari si chiar donatii in viitorul apropiat. Mai marii Bisericii au reglementat ca acestea sa poata cumpara cititoare de carduri portabile.

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, miercuri, 22 martie a.c., la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invațamantul liceal – 2Day Ambassador, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Evenimentul, organizat de Fundația Lauder Romania și…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Așezamantul Social- Cultural al Bisericii ”Sf. Inviere” Suceava, Parohia ”Sf. Inviere” Suceava și Asociația Familia Ortodoxa organizeaza duminica, 25 martie, de la ora 18:30, la Biserica ”Sf. Inviere” (Trei Clopote) Suceava, un Concert de Buna Vestire, la care ...

- Papa Francisc a numit exploatarea femeilor pentru prostitutie drept „o crima impotriva umanitatii”, dar a cerut iertare din partea victimelor si a societatii pentru barbatii catolici care folosesc prostituate, scrie Reuters. Papa a facut comentariile in cadrul unei sesiuni relaxate de intrebari si…

- Perioada Postului Mare este o invitație a Bisericii de a ne uni in rugaciune și meditație asupra patimilor lui Cristos. Toata suferința trupeasca a lui Isus culmineaza cu rastignirea Sa pe cruce, de aceea Biserica ne indeamna sa meditam asupra Crucii, izvor de har și mantuire. In cea de-a patra duminica…

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Mai bine de patru din zece tineri romani doresc sa lucreze intr-o mare corporatie (43,6%) si doar 17,3% sa aiba propria lor afacere. In aceeasi vreme, aproape jumatate dintre acestia (46,8%) isi doresc in primul rand sa fie experti in domeniile in care activeaza, in timp ce 35,6% isi doresc sa detina…

- Duminica, 11 Martie 2018, la ora 17:00, copiii și tinerii din Parohia Bunavestire din Baia Mare, alaturi de Parintele Paroh Ioan Cristinel Albu, au adus Preacuratei Fecioare Maria o rugaciune de mulțumire și de lauda cu ocazia zilei de 8 Martie. Intr-un cadru familial, copiii și tinerii, animați de…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar 104 de oameni au fost raniți, dupa ce o biserica a fost lovita de un fulger. Incidentul s-a produs la un lacaș de cult ce aparține Bisericii Adventise de Ziua a Șaptea, din sudul Rwandei, scrie AGERPRES.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Femeile din cadrul Bisericii Catolice cer, printr-un menifest, ca rolurile lor sa fie "coerente cu abilitatile si capacitatilor lor", avand in vedere ca in fiecare zi experimenteaza rolul de subordonat in Biserica. Manifestul vine dupa ce o revista din Vatican a denuntat ca maicutele sunt exploatate…

- In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX, ca asteapta decizia intr-o biserica din Italia si ca se roaga pana la pronuntarea unei sentinte.„Eu sunt in Italia, ma rog la catolici. Sunt in biserica, astept aici rezultatul.…

- Catalin Filea, președintele Clubului Elevilor Liberali Arad a fost unul dintre inițiatorii acțiunii: „In condițiile meteo actuale nu am putut ramane nepasatori fața de oamenii mai puțin norocoși, care nu au unde sa se adaposteasca de frig și am considerat ca este binevenita o cana de ceai cald și ceva…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer in orasul nigerian Maiduguri, atac soldat cu moartea a 21 de persoane, a anuntat, sambata, politia locala, potrivit Reuters.“Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant…

- Actorii Jennifer Aniston (49 de ani) si Justin Theroux (46 de ani) au anuntat, joi, ca se despart dupa mai putin de trei ani de casnicie si ca intentioneaza sa ramana prieteni, scrie Reuters.

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si AFP.O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata…

- Primarul Emilian Ciolan are in plan investiții importante pentru acest an in comuna argeșeana Darmanești. Prioritar pentru edilul din Darmanești este introducerea sistemului de canalizare in zona Negreni – Piscani. Aceasta investiție urmeaza sa fie realizata in acest an cu finanțare guvernamentala și…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Reprezentantii Natiunilor Unite in Siria au cerut marti incetarea imediata a ostilitatilor din Siria pentru cel putin o luna pentru a permite accesul ajutoarelor si evacuarea celor bolnavi si raniti, transmit Reuters si AFP. O declaratie a coordonatorului ONU pentru operatiuni umanitare…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul…

- Ofensiva militara a Turciei impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) din Siria a provocat pana luni stramutarea a circa 5.000 de oameni in districtul Afrin, dar o parte dintre locuitorii cei mai vulnerabili nu au reusit sa fuga, potrivit unui raport ONU care citeaza surse locale,…

- "Tineretul din ziua de azildquo; o expresie pe care o auzeam si noi la parintii nostri si poate ne dadeam ochii peste cap, exasperati, cand ne o spuneau , dar pe care o folosim si noi acum, parinti fiind, cu un pic de teama poate. Cu siguranta, multe s au schimbat din copilaria noastra si pana azi,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Un incendiu deosebit de puternic a mistuit, vineri seara, biserica de lemn din satul Suha, comuna Malini. Alarma de incendiu s-a dat putin dupa ora 18.00, flacarile fiind vizibile chiar si din municipiul Falticeni. In mai putin de jumatate de ora, biserica era deja distrusa. Biserica din lemn cu ...

- Papa Francisc a afirmat joi ca nu este crestineste sa respingi imigrantii, indemnand natiunile sa ii primeasca pe aceia ai caror viata a fost dominata de saracie, injustitie si exploatare, scrie Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- O delegatie alcatuita din profesoara Antonia Nica – directorul Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea, prof. Cornelia Vesea, psihologul Ana Popa si preotul Paul Popa, coordonatorul Biroului Pastoral din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, a participat la Congresul International…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Statele Unite au inculpat doi hackeri romani care au spart camerele de supraveghere din Washington D.C, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire in funcție a președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost facut de reprezentanții Departamentului de Justiție al SUA, conform site-ului agenției…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Biserica baptista din Crasna a fost cuprinsa de flacari seara trecuta. Flacarile au pornit de la o anexa și s-au extins la acoperișul bisericii. Au ars aproximativ 100 de metri patrați din cele doua cladiri. Vecinii au fost cei care au alertat pompierii cand au vazut acoperișul bisericii cuprins de…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…