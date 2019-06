Stiri pe aceeasi tema

- Maria Elena P., o tanara de 19 ani din Priponesti, judetul Galati, a murit impreuna cu prietenii ei. Tanara se afla in mașina ce a provocat accidentul de sambata noapte din Vaslui, in care și-au pierdut viața cinci tineri.

- Accident cumplit vineri dimineata pe tronsonul de autostrada Traian Vuia - Lugoj. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata, iar doi copii sunt in stare grava la spital dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. Accidentul s-a petrecut in zona localitatii Susani si din primele informatii rezulta ca masina…

- Preotul Florin Serbu a efectuat o depasire imprudenta cu masina pe care o conducea, in urma careia a acrosat un alt autovehicul si a lovit frontal o masina care venea pe contrasens. Printre victimele accidentului rutier se numara si socrii sai.

- Un copil in varsta de 11 ani, lasat in mașina, nesupravegheat și cu cheile in contact, de mama sa, a pornit vehiculul și a provocat un accident, in Vaslui, in urma caruia 30 de locuințe au ramas fara gaz. Nu au fost persoane ranite potrivit mediafax Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, copilul…

- INCIDENT… Un copil in varsta de 13 ani a fost acroșat de o mașina, in aceasta dupa-amiaza, pe strada Spitalului din municipiul Vaslui. Din primele informații, baiatul ar fi traversat strada prin loc nepermis, fiind lovit ușor de un taxi. La fața locului s-a deplasat un echipaj de prim-ajutor, care a…