Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anuntat, vineri, ca Dascalu Stefan Gabriel, cadru universitar al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza", cercetat pentru infractiunea de folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii a semnat un acrid de…

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, lansarea oficiala a exercitiului international EU-ModEx, care se va desfasura in perioada urmatoare in Romania, ca dezastrele devin din ce in ce mai frecvente…

- Aproximativ 600 de tineri care au promovat examenul de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” au depus astazi Juramantul Militar, in prezența ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și a reprezentanților instituțiilor din sistemul de ordine publica și siguranța naționala. Seria 2018…

- Ministerul de Interne este tinta unor atacuri, le-a spus Carmen Dan astazi, studentilor de la Academia de Politie. Declaratia a fost facuta cu aluzie la ancheta de dupa evenimentele din 10 august! Ministrul a mai spus ca o comisie analizeaza cererea procurorului general al

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a transmis, vineri, studentilor care au depus juramantul la Academia de Politie, ca imbraca aceasta uniforma intr-un moment in care MAI este ''tinta unor atacuri repetate'', ''care pot genera diminuarea increderii populatiei in aceasta…

- REZULTATE ADMITERE FACULTATE DE POLITIE 2018. Vezi Notele, afisate la Academia Alexandru Ioan Cuza Notele candidaților care au fost admiși sa susțina probele scrise in cadrul facultaților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” vor fi afișate luni și marți. REZULTATE ADMITERE Facultatea de Politie…

- Cei peste 2.400 de candidati care au sustinut probele scrise pentru a fi admisi in cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza“ vor afla luni sau marti rezultatele. Notele finale vor fi afisate pe 23 august.

- REZULTATE ADMITERE ACADEMIE POLITIE 2018. Rezultatele concursului de admitere se vor prezenta candidatilor pe liste, la sediul Academiei, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. De asemenea, notele vor fi afisate si pe site-ul Academiei de Politie. Rezultate admitere Academia de…