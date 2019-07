Stiri pe aceeasi tema

- Patru adolescenti din Marea Britanie vor fi judecati, sub acuzatia de atac homofob, dar si alte infractiuni, dupa ce au agresat doua tinere gay care au refuzat sa se sarute in fata lor, intr-un autobuz londonez, informeaza BBC.

- Gelozia este, fara doar și poate, inamicul numarul unu al iubirii, iar acest lucru il poate confirma Memo, un barbat care a fost lovit de partenera de viața, dupa ce ”i-au fugit” ochii unde nu trebuia.

- Ambasadorul Iurie Renita, presedinte al Comisiei pentru politica externa si integrare europeana din Parlamentul de la Chisinau, a vorbit, într-un amplu interviu pentru Adevarul, despre situatia politica din Republica Moldova. Ati fost ambasador al Republicii Moldova la Bucuresti, cunoasteti…

- Tinerii din doua gasti s-au luat la bataie pe strazile din Iasi. S-au lovit cu pumnii si picioarele si au ajuns pana in fata masinilor. Bataia a fost filmata si postata pe pagina de Facebook "Atentie Politia Iasi".

- Lidera partidului francez de extrema dreapta, Adunarea Naționala (RN), Marine Le Pen, a fost trimisa in fata justitiei pentru ca a difuzat pe contul sau de Twitter, in decembrie 2015, fotografiile unor atrocitati comise de gruparea jihadista Stat Islamic (SI, cunoscut și ca ISIS). O judecatoare din…

- Doua femei au fost umilite, batute și jefuite, intr-un autobuz, de un grup de tineri. Cele doua povestesc cum au fost obligate sa se sarute și cum refuzul lor a declanșat un atac brutal. „Simțeam cum mi se scurgea sangele pe fața. Sub mine, pe podea, incepuse sa se formeze o balta de sange”, a povestit…

- CONFLICT… Clipe de groaza, duminica dimineata, langa localul Green Garden din Vaslui. Un taximetrist in varsta de 28 de ani, chemat sa preia o comanda, a fost batut cu bestialitate de catre patru tineri beti morti. Barbatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean, cu fractura la mana stanga…

- Barbatul de 66 de ani, din comuna Stejari, arestat luna trecuta, dupa ce ar fi lovit un tanar cu lopata in cap, a fost trimis in judecata, vineri. Mihai Hurezanu a fost deferit Justiției sub acuzația de tentativa de omor. Inculpatul este suspectat ca și-ar fi lovit prietenul de pahar, un barbat de 34…