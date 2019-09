Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Bragheșiu, impreuna cu bunul sau prieten, Liviu Popica, a creat un brand puternic – GlamArt Media in Brașov. Originari din orașul de la poalele muntelui, Intorsura Buzaului, cei doi au pus bazele unei afaceri mari din domeniul fotografiei. Astazi, roadele muncii lor au ajuns sa fie cunoscute in…

- Dupa cum bine știți deja, Intorsura Buzaului se bucura de o atenție deosebita din partea fotografilor noștri, iar imaginile lor circula constant, facand inconjurul țarii (și nu numai). Tot din seria corespondenților vizuali, am dorit ca astazi sa discutam cu tanara fotografa Teo Ungureanu, care deja…

- Cu toate ca Țara Buzoaielor nu este principala atracție turistica a romanilor, ea se bucura de o promovare vrednica de apreciere din partea fotografilor talentați ai zonei. Marius Stoica, Alexandru Neagoe, Catalin Bobeș, Alexandru Bejan, Felician Oltean, Teodora Ungureanu și Zoltan Bota sunt doar…

- Traim intr-o era a tehnologiei și comoditații, intr-o lume in care se pune tot mai puțin accent pe sport și mișcare. Multe persoane prefera sa se uite la TV, sa stea toata ziua in fața calculatorului și sa se deplaseze cu mașina de colo colo, in loc sa faca puțina mișcare. Aceasta voința e pierduta…

- Un citat cunoscut spunea „Cateodata, doar cei tineri sunt indeajuns de nebuni pentru a schimba lumea”. La ora actuala, lumea Covasnei devine ușor-ușor mai interesata de ocrotirea mediului inconjurator, iar mesajul legat de importanța ecologizarii este transmis, adesea, de tineri.Daca va intrebați cine…

- Joi, 13 iunie, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie realizate de Vargyasi Levente, in cadrul Turneului de incluziune sociala derulat de Teatrul „Andrei Mureșanu”. Turneul de incluziune sociala „DESPRE OAMENI ȘI CARTOFI” a fost co-finanțat de AFCN și s-a incheiat cu succes. Proiectul a cuprins,…

- Tinerii covasneni se pot inscrie, in aceasta perioada, pentru a participa la Conferința naționala pentru elevi și studenți, organizata, in luna august, de catre Universitatea POLITEHNICA din București, in Capitala. Evenimentul, aflat la a doua ediție, se va desfașura intre 26 și 31 august. Potrivit…

- Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let’s Do It, Romania! a fost lansata cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit sa mobilizam 1.8 milioane de oameni sa curețe Romania.Cartea este realizata in parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansata in cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.…