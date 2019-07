Stiri pe aceeasi tema

- Federatia ugandeza de fotbal a anuntat ca a pus capat colaborarii cu selectionerul francez Sebastien Desabre, dupa eliminarea nationalei Ugandei in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni editia 2019.

- Gruparea Paris Saint-Germain vrea 300 de milioane de euro pentru a renunta la serviciile atacantului brazilian Neymar, anunta Le Parisien.Conducatorii echipei pariziene sunt nemultumiti de accidentarile repetate ale starului brazilian, dar si de faptul ca acesta a insultat arbitrul dupa meciul…

- S-au dus vremurile cand angajatii erau multumiti doar cu un salariu bun. Tinerii in cautarea unui loc de munca vor acum sa aleaga de unde si cand sa lucreze. Companiile care nu se adapteaza risca sa piarda oamenii talentati, atrag atentia specialistii in recrutarea personalului.

- Rapoartele despre beneficiile consumului de soia pentru sanatate au facut ca aceste alimente sa fie foarte populare. De multe ori, auzim in jur ca un consum de alimente din soia ne va fi de folos in prevenirea cancerului mamar.

- Daca intotdeauna ai visat sa ai propria afacere, afla ca nu conteaza daca ai 20, 40 sau 60 de ani, ci conteaza determinarea si pasiunea. Cliseic, intr-adevar, dar daca iti doresti si iti faci curajul de a-ti porni propria afacere, afla ca exista forme de finantare, idei si solutii, chiar daca nu…

- Intalnire la Finantele argesene: lamuriri despre SPV, registrul entitatilor/unitatilor de cult si regimul fiscal al sponsorizarilor. Miercuri, 12 iunie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia…

- Un nou mare brand fashion renunta la blana naturala In ultimele luni, din ce in ce mai multe fashion branduri de lux, cum ar fi Prada, Gucci sau Michael Kors, au anuntat public faptul ca renunta la a mai lucra cu blana naturala. Zilele trecute, si Maison Margiela, dupa intalnirea designerului John Galliano…

- In zilele de 16 și 17 mai, la Timișoara se va desfașura cea de-a noua ediție a Conferinței Prbeta, cu tema "Power to the people". Evenimentul va include ... The post Conferinta dedicata firmelor din industriile creative appeared first on Renasterea banateana .