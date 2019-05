Tineri urmăriți internațional pentru omor și furt, prinși într-un oraș din Timiș Doi indivizi periculoși, care erau dați in urmarire internaționala, au fost prinși de oamenii legii, in Timiș. Polițiștii i-au identificat in Deta pe tinerii in varsta de 26 și 21 de ani. Cel mai mare dintre cei doi este cautat pentru omor, iar celalalt pentru furt. Ambele infracțiuni au fost comise in timp ce ei ... The post Tineri urmariți internațional pentru omor și furt, prinși intr-un oraș din Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

