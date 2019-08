Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care pare sub influența drogului „Zombie” a fost filmat de trecatori, in Timișoara. Imaginile au fost surprinse sambata la pranz, in oraș, iar tanarul nu are control asupra funcțiilor motorii. Totul s-a petrecut pe Calea Martirilor, sambata in jurul pranzului, potrivit tion.ro. In imagini se…

- Trei tineri care pareau sub efectul drogului „zombie” au fost filmați zacand pe jos pe malul Mureșului, la Arad. Cei trei tineri au fost surprinși in cartierul aradean Alfa, vineri seara, a notat aradon.ro. Tinerii stateau intinși pe jos. Unul avea o mana pusa peste ochi, celalalt statea intins pe o…

- Drumul urmeaza sa faca legatura intre șoseaua spre Arad și autostrada, urcarea de la Giarmata. Practic, tronsonul de 10 kilometri incepe de la intersecția cu Sanandrei, pe drumul spre Arad (DN 69) și merge spre Giarmata, unde este urcarea pe autostrada, trecand prin zona Becicherecului.…

- Muncitorii firmei Coral Impex merg mai departe cu operațiunea de dezinsecție. Stropesc doar de la sol incepand de vineri, in baza contractului incheiat cu primaria inca din luna aprilie. „Substanțele utilizate pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție sunt: Permex, avand substanța…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara informeaza ca pentru finalizarea lucrarilor aflate in curs de execuție pe Calea Aradului, a fost luata masura de inchidere a traficului pe anumite porțiuni. Astfel, va fi inchisa circulația pe Calea Aradului, pe tronsonul cuprins intre str. Liege si…

- Nu trece zi fara ca șoferii din Timișoara sa se planga pe rețelele sociale de traficul infernal de pe strada Cluj sau de pe Calea Aradului. Se decoperteaza, se acopera, se circula pe cate o banda, cu viteza melcului. Ca pe un șantier romanesc! Joi seara, pe o bucata din str. Cluj se circula doar…

- Scene de film au fost surprinse intr-un cartier din Baia Mare, acolo unde un tanar a șocat, pur și simplu, pe toata lumea! Acesta a fost filmat de catre un pasager al unui autoturism in momentul in care incerca sa traverseze, extrem de dezorientat, strada.

- Imagini tulburatoare au fost suprinse pe o strada din Baia Mare. Un tanar care ar fi consumat drogul „zombie” a fost filmat la intersectia bulevardelor Independentei si Republicii. Incidentul s-a petrecut la finele saptamanii trecute.