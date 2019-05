Tineri răsturnați cu mașina din cauza vitezei Conform reprezentanților IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 106C, la ieșire din Cisnadie, și s-a produs pe fondul vitezei neadaptate. ”Un șofer in varsta de 23 de ani, in timp ce conducea spre Sadu, a intrat in coliziune cu un stalp din lemn de pe partea opusa direcției de deplasare, apoi s-a rasturnat in partea dreapta, pe marginea parții carosabile. In autoturism se mai afla un alt tanar in varsta de 20 de ani, ambii din Cisnadie”, susține IPJ Sibiu. Un echipaj medical le-a acordat tinerilor primul ajutor, iar mai apoi au fost transportați la spital. ”ISU Sibiu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

