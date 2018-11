Tineri prinși de jandarmi în timp ce consumau sau aveau asupra lor droguri, la Timișoara Unul dintre tineri, cu domiciliul intr-o localitate din județ, a fost depistat marți, in jurul orei 13. Statea pe o banca de pe malul Begai, iar la vederea echipajului de jandarmi a avut un comportament suspect. „La verificari a rezultat ca persoana in cauza este un tanar cu domiciliul intr-o localitate din județul Timiș. Asupra acestuia, in imbracaminte, au fost gasite doua pliculețe cu fragmente vegetale de culoare verde-oliv, cu aspect si miros de cannabis, o rașnița pentru marunțirea masei vegetale si un pachet de foițe pentru confecționat țigarete”, povestesc reprezentanții Gruparii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

