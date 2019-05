Tineri IT-isti din Ploiesti, profesori voluntari pentru elevii mai mici, in fiecare sambata

Asociația Prahova in Acțiune a deschis, de cateva luni, primele trei centre de programare pentru copii in Ploiești, in cadrul unui proiect amplu, care se desfașoara nu doar la nivel național, ci și in alte 94 de țari. Vorbim de o comunitate care, prin voluntariat, ofera posibilitatea celor mici de a descoperi tainele calculatorului. Iar eroii de astazi sunt mai mulți liceeni și profesori, care au devenit mentori pentru generația de maine.

In fiecare sambata, mai mulți liceeni participa, voluntar, la instruirea elevilor in domeniul IT. Iar la Ploiești deja funcționeaza trei centre…