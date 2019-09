Tineri înjunghiați în plină stradă. Agresorul a fost reținut Doi tineri din localitatea Cehal au fost injunghiati cu un cutit, duminica, de un barbat din judetul Salaj, agresorul fiind retinut de politisti sub acuzatia de tentativa la omor calificat. "La data de 1 septembrie, in jurul orei 01,30, am fost sesizati despre faptul ca in localitatea Cehal a avut loc o agresiune fizica. In urma investigatiilor efectuate, s-a stabilit faptul ca un barbat, de 27 de ani, din localitatea Zalnoc, judetul Salaj, ar fi intepat in zona toracica si abdominala, cu un cutit, doi tineri, de 18, respectiv 19 ani", se arata intr-o informare remisa, luni, de Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

