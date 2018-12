Tineri impotmoliti cu autoturismul in zapada sprijiti de jandarmii montani Rodna in Pasul Rotunda!

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri suceveni care lucreaza in Belgia au fost salvați de jandarmii montani din Bistrița-Nasaud dupa ce au ramas impotmoliți cu mașina in zapada in Pasul Rotunda. Tinerii, un baiat și o fata de 21, respectiv 24 de ani au ramas impotmoliti cu masina in zapada, sambata, pe DN 17D, in Pasul Rotunda,…

- Jandarmii montani din Gorj au intervenit sambata pentru a salva șase caței ingropați in zapada. Cațelușii care au ramas blocați sub zapada in zona Ranca au fost salvați datorita mamei lor care a alertat oamenii din zona. „Salvam suflete cand turiștii sunt in siguranța la munte. Astazi, o patrula de…

- Accidentul a fost anuntat la 112, duminica, in jurul orei 2.30. "Toate cele cinci victime nu mai aveau semne vitale, prezentand leziuni extrem de grave, iar ulterior personalul medical a declarat decesul", precizeaza ISU Suceava. Autoturismul a fost grav avariat, iar echipa de descarcerare a lucrat…

- Jandarmii montani din Rodna si Piatra Fintinele patruleaza preventiv pe traseele frecventate de turisti si localnici. In prezent, in zona Valea Mariilor, Valea Vinului si Valea Blaznei, Pasul Tihuta si Colibita nu sunt probleme. Jandarmii montani Rodna informeaza pe cei interesati ca drumurile forestiere…

- Doi tineri au fost salvați de catre jandarmii din Arieșeni dupa ce au ramas blocați cu mașina, ieri, 17 noiembrie 2018, pe un traseu din Munții Apuseni. Aceștia au pornit cu un autoturism Volkswagen Golf pe un drum accidentat, iar mașina s-a defectat intr-o zona izolata a traseului Matișești – Poiana…

- Jandarmii montani din Rodna care au efectuat o actiune de patrulare in cursul acestei dimineti in Valea Blaznei informeaza ca ninge abundent, ca urmare li se recomanda tuturor celor interesati de deplasarile in aceasta zona sa ia toate masurile necesare pentru evitarea problemelor care ar putea aparea…

- Trei tinere turiste din Israel au fost coborate, luni seara, in siguranta la baza muntelui de catre jandarmii montani, dupa ce s-au abatut de la traseul marcat in Masivul Piatra Craiului, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, Cristi Rosu, scrie…