- Peste 2000 de persoane au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Unele dintre cele mai mari nume ale folclorului romanesc au urcat pe scena evenimentului gazduit in aceasta seara la Sala Sporturilor.…

- Din cadrul Centrului Cultural Casa Artelor "Dinu Lipatti" Primaria Municipiului Bucuresti inaugureaza luni, 19 martie, ora 19:00, Casa memoriala "Dinu Lipatti", care va gazdui pe parcursul saptamanii viitoare cea de-a doua editie a festivalului “I love Lipatti”. La propunerea Primarului, General, Gabriela…

- *Sambata și duminica, cantece populare din marile zone etnografice ale Romaniei rasuna la cea de-a III-a ediție a Festivalului-Concurs „Lucreția Ciobanu”, inițiata de Consiliul Judetean Sibiu si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul - Junii” Sibiu. *Pe scena…

- Romania 100, celebrata printr-o expoziție gastronomica inedita O noua etapa a Festivalului – Concurs ”Lada cu zestre” va avea loc sambata, 17 martie 2018, la Dumbravița și duminica, 18 martie 2018, la Gataia, incepand cu ora 14: 00. Localitați care concureaza in secțiunea Zestrea Timișului vor aduce…

- Cristi Chivu, fost internațional roman, a spus ca este de acord sa vina la Federația Romana de Fotbal, daca Ionuț Lupescu va fi președinte, și l-a criticat pe Razvan Burleanu. "Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt preocupat de ce vad in ultima vreme pentru…

- Cei 100 de primari din Republica Moldova care au semnat declaratii de unire cu Romania au fost invitati la spectacolul folcloric "Din suflet romanesc", care va avea loc sambata, 17 martie, la Sala Sporturilor din Buzau, a anuntat marti, in cadrul unei conferinte de presa, primarul municipiului Buzau,…

- Dupa succesul inregistrat cu Concertul de Craciun sustinut de orchestra Johann Strauss Ensemble din Viena, primarul municipiului Buzau Constantin Toma pregateste o noua surpriza. Este vorba despre spectacolul aniversar de muzica și dansuri populare ,,Din suflet romanesc”, care va fi sustinut de artisti…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza sambata, 10 martie 2018 la Sannicolau Mare, și duminica 11 martie 2018 la Jimbolia, incepand cu ora 14: 00, noi evenimente in cadrul Festivalulul – Concurs ”Lada cu Zestre”, ediția a XII-a, 2018. Participa artiști dansatori, recitatori dialectali,…

- Departamentul Cultural al Ligii Studenților Electroniști organizeaza in fiecare an un festival-concurs, intitulat „Primavara Folkului”” care dorește sa readuca in actualitate o mica parte din ceea ce a insemnat „Cenaclul Flacara”. Acest eveniment este dedicat pasionaților de muzica folk și celor ce…

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, ii aduce in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia , și Elena Merișoreanu și nepoatele…

- MUZICA… Sunt frumoase, sunt moldovence și au voci excepționale. Matilda Pascal Cojocarița, Mioara Velicu, Silvia Ene, Doina Moroșanu și Cosmina Adam sunt vasluiencele care stralucesc pe marile scene din țara și din strainatate. S-au nascut sa bucure sufletul și inimile romanilor. Sa ii incante cu muzica…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Festivalul-concurs al cantecului, jocului si portului oltenesc „Martisoare folclorice", care a avut loc duminica la Stoina, si-a desemnat castigatorii. Au concurat tineri interpreti si formatii de dansuri populare de pe Valea...

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea a unei functii contractuale temporar vacante, de medic specialist pneumolog, in cadrul CABINETULUI PNEUMOLOGIE. Read More...

- Ma intorc adesea la Parva, satul de care ma simt legat sufleteste, pentru ca, acolo mi-am petrecut cei mai frumosi ani ai activitatii mele de dascal. Cand nu pot ajunge acolo si amintirile ma coplesesc, ma asez la masa de scris si incerc sa-mi fac o datorie de onoare, fata de oamenii care mi-au adoptat…

- Zeci de copii si tineri au participat, in perioada 2-3 martie, la Festivalul “Preparing Stars” de la Baia Mare, Salajul fiind reprezentat de catre elevi ai Palatului Copiilor si ai Scolii Populare de Arte a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Festivalul dedicat interpretilor cu varste intre…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 30 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II in cadrul Direcției tehnice Read More...

- O noua ediție de succes a acestui concurs s-a desfașurat la Salina Turda. Au raspuns invitației Salinei in calitate de parteneri Arcașii Romanei, Beretele Verzi și compania BEAWPAW Romania. Aproximativ 80 de adulti si 15 copii si-au aratat indemanarea arcaseasca in doua runde de tragere pe cele 12 tinte…

- "Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma", lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, anunta News.ro. Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international, regizorul Tom…

- Regizoarea Adina Pintilie nu se așteapta sa caștige premiul cel mare al Festivalului de Film de la Berlin. In plus, romana a afirmat ca spera ca „dialogul pe care il propune filmul sa ajunga peste tot”. Regizoarea Adina Pintilie a fost dublu premiata la cea de-a 68-a ediție a Berlinalei , unul dintre…

- Filmul ”Touch Me Not” (Nu ma atinge-ma), regizat de Adina Pintilie, a fost proiectat la Festivalul de Film de la Berlin, starnind reactii contradictorii. Mai multi spectatori au parasit sala la scurt timp de la inceperea proiectiei, iar la final, publicul ramas in sala a aplaudat indelung filmul regizat…

- Mare eveniment in luna martie la Topoloveni! Pentru doua zile, orașul Topoloveni devine gazda unui spectaculos concurs național de muzica populara romaneasca. Pe 2 și 3 martie, incepand cu ora 18.00, la Casa de Cultura Topoloveni va avea loc Festivalul – concurs național al cantecului popular romanesc…

- Marele trofeu al festivalului-concurs ''D'ale Porcului'' - 2018 a fost castigat de comuna Sanmartin, echipa condusa de primarul Cristian Laza invingand ''la mustata'' echipa comunei Santandrei, castigatoarea ultimelor doua editii. A patra editie a Festivalului ''D'ale…

- Toros, carnati, caltabosi si jumari vor putea fi degustate in cadrul festivalului-concurs „D’ale porcului”, eveniment ce va avea loc in parcarea unui mall. Peste 20 de echipe s-au inscris in competitie.

- Piesa 'Non mi avete fatto niente' a lui Ermal Meta si Fabrizio Moro, despre atentatele din Europa si restul lumii si reactia celor care isi duc viata mai departe, a castigat sambata noapte cea de-a 68-a editie a Festivalului cantecului italian Sanremo si va reprezenta Italia la Concursul Eurovision…

- Cea de-a 68-a editie a Festivalului cantecului italian de la San Remo a inceput marti seara cu interpretarile celor douazeci de artisti consacrati care vor concura pana sambata la acest eveniment muzical pentru a castiga marele premiu, relateaza EFE. Concursul, care se desfasoara in fiecare…

- In perioada 1-4 februarie la Poznan in Polonia a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului de Turism „Na Szage” („Pe scurtatura”). Cum județul Satu Mare are o stansa legatura cu polonezii iubitori de drumeții prin Romania, folkistul satmarean George Negrea din partea Centrului Județean pentru Conservarea…

- In premiera mondiala, Primaria Municipiului Turda și TVR organizeaza semifinala Eurovision 2018 in subteran, in Salina Turda! Datorita faptului ca Eurovision este un eveniment organizat exclusiv pentru transmisiune live, am reușit sa obținem acordul Televiziunii Romane pentru amenajarea unei zone de…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 16 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei contractuale vacante de Inspector specialitate, gradul I in cadrul Serviciului administrativ. Read More...

- Inspectoratul de Politie Judetean Cluj organizeaza concurs/examen in vederea incadrarii, prin recrutare din sursa externa, a unui numar de 4 posturi ofițer de poliție și 2 posturi de agent de poliție, astfel Read More...

- … printr-un comunicat de presa mai… altfel: “POSTURI SCOASE LA CONCURS IN POLIȚIA ROMANA Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- A fost bine-n sarbatori, Dar bine-i și-n șezatori.Ca de lucru vreme esteȘi vreme-i și de poveste.Ca de lucru avem loc,Da' e loc și pentru joc.Bucuroși am fost și aziC-am avut iar oaspeți dragi... Read More...

- Asociația SPEROMAX Alba, care sprijina pacienții bolnavi de scleroza multipla, organizeaza concurs pentru un sport de lucrator social. ”Persoanele care iși doresc sa vina in sprijinul persoanelor care sufera de scleroza multipla sunt așteptate sa se alature echipei SM Speromax Alba. Astfel, organizația…

- Edilii comunelor din zona au declarat la unison ca la ora actuala cea mai mare problema cu care se confrunta in implementarea proiectelor este „neseriozitatea” firmelor de construcții care lasa balta lucrarile incepute pe motiv ca au intrat in insolvența. Read More...

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca a fost luata decizia devansarii calendarului de admitere la scolile de politie din Campina si Cluj Napoca. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza…

- „SOS - a ars o casa in Sibiu-Gușterița!!! O mama cu 3 copii a ramas fara adapost. Poate ajuta cineva? Asociația Dia.Logos și Parohia Ortodoxa Sibiu-Gușterița se vor implica. Avem nevoie de ușa, geamuri, obiecte de uz casnic, strictul necesar... Persoana de contact pr. Alexandru Ionița 0743006806, alexionitza@gmail.com…

- In pragul noului an, pe 31 decembrie 2017, in Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Rașinari a avut loc vernisajul celei de a XXI-a editii a expozitiei de icoane pe sticla a copiilor iconari din Rasinari. Read More...

- Trei subordonați de-ai ministrului Viorel Ilie au fost trimiși in judecata, fiind acuzați de DNA ca au fraudat un concurs de angajare in Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Una dintre acuzate a semnat acord de recunoaștere a vinovației, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La cumpana dintre ani, gandurile mele se indreapta catre dumnevoastra, toti cei care ati fost mai mult sau mai putin alaturi de mine si vreau sa va multumesc pentru aprecierile si cuvintele de incurajare pe care mi le-ati transmis de-a lungul anului 2017, caci acestea mi-au dat incredere si forta sa…

- Deputatul social democrat Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, solicitandu-i sa prezinte strategia de revitalizare a obiectivelor culturale din mediul rural. Read More...

- Primaria Municipiului Campia Turzii a anuntat in data de 21.12.2017 disponibilitatea a cinci noi locuri de munca in cadrul Politiei Locale. Desi in vara au avut loc recrutarile initiale, care au continuat si toamna aceasta, nu toate posturile au fost ocupate datorita probelor si exigentelor impuse…

- Cei care vor sa devina șefi de secție la Spitalul Județean Timișoara mai au doar cateva zile pentru a-și depune dosarele pentru a participa la concurs. Reprezentanții celui mai mare spital din vestul țarii au scos la concurs doua posturi de șefi de secție.

- Peste 200 de copii, polonezi si romani, au participat miercuri, la Solonetu Nou, la a XV-a editie a Festivalului „La ieslea Domnului".La aceasta manifestare devenita una de traditie au participat preșcolari și elevi din Solonețu Nou, Baineț, Moara, Siret, Poiana Micului, Cacica, Pleșa, ...

- Productia ‘Tara moarta’ de Radu Jude este ‘cel mai de succes’ documentar romanesc al anului, cu peste 5.000 de spectatori, informeaza distribuitorii filmului, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Filmul a fost vazut de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti pe…

- Productia „Tara moarta”, pentru care Radu Jude a fost recent premiat pentru regie la festivalul de film La Orquidea (Cuenca), este cel mai vizionat documentar romanesc al anului 2017. Filmul a fost vizionat de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti, pe 25 august,…