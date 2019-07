Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu noul premier britanic Boris Johnson, pe care l-a invitat sa efectueze o vizita in Franta in saptamanile imediat urmatoare, a indicat presedintia franceza citata vineri de AFP. Pe de alta parte, ministrul francez pentru afaceri europene…

- O explozie a ranit mai multe persoane pe o strada pietonala din Lyon, în estul Franței, au anunțat autoritațile, care privilegiaza pista unui colet capcana, scrie AFP. #BREAKING Several people injured after blast in #Lyon city center. pic.twitter.com/elLEqi4CvN— eSpaiNews…

- Cel putin sase persoane au fost ranite în urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza în orasul Lyon, situat în estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut...

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. Sferturi de finala 23 mai 17.15 Canada - Elveția 2-2 Cele mai mai surprize din…

- Armata franceza nu are momentan planuri pentru suspendarea activitaților de formare militara din Irak, a transmis miercuri o sursa din Ministerul Apararii francez, citata de Reuters potrivit mediafax. „Nu exista o schimbare in ceea ce privește angajamentul Franței in acest moment”, a declarat…