- Opt persoane au ajuns la Spitalul Judetean de Urgente „Sfantul Pantelimon” Focsani, anul trecut, ca urmare a problemelor medicale cauzate de consumul de droguri. Varsta persoanelor consumatoare de droguri din judetul Vrancea este cuprinsa in intervalul 15-40 ani, iar cele mai consumate sunt noile substante…

- In perioada septembrie 2018 -iunie 2019, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Dambovita, implementeaza, in colaborare cu mai multe institutii partenere, proiectul de interventie timpurie destinat consumatorilor de droguri, in scopul prevenirii instalarii dependentei de droguri,…

- Traficul de droguri se afla pe primul loc in randul cauzelor instrumentate de DIICOT in anul 2018, a informat miercuri seful institutiei, Felix Banila. "In anul 2018, numarul cauzelor de solutionat la nivelul intregii Directii a fost de 27.280, din care 12.858 nou inregistrate. Se constata…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; Sectia de Combatere a Traficului de Droguri, au efectuat, la data de 12 februarie 2019, o perchezitie domiciliara la un barbat banuit ca ar fi procurat din Germania comprimate de ecstasy, in scopul…

- Oamenii legii au destructurat o grupare criminala specializata in procurarea, transportarea, distribuirea si comercializarea produselor etnobotanice, in proportii deosebit de mari atat in raza municipiului Chisinau, cat si in alte localitati ale Republicii Moldova.

- Un tanar de 27 de ani din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru detinere de droguri de mare risc si trafic de droguri din categoria celor consderate de risc si de mare risc. El ar putea primi o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 12 ani.

- Romania a devint tinta favorita a celor care distribuie droguri. Daca, in urma cu 10 ani, tara noastra era doar pentru tranzit, lucurile s-au modificat major. Astfel, tinerii au devenit, incet, incet si consumatori de droguri de mare risc. Pe de alta parte, intre tineri s-au format adevarate echipe…

- La data de 18.01.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a reținerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor M. C., P. O. și A. D., pentru savarșirea infractiunilor de trafic de droguri…