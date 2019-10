Tineri căzuți cu mașina într-o râpă. Șoferul era băut Trei tineri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa adanca de sapte - opt metri, la marginea localitatii teleormanene Islaz. Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman a informat ca accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la iesirea din comuna Islaz catre fluviul Dunarea. Un tanar de 20 de ani, din localitate, aflat la volanul unui autoturism, care se deplasa dinspre DJ 642 spre Dunare, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a alunecat intr-o rapa de aproximativ sapte - opt metri adancime. Trei tineri au fost raniți Treiau fost raniți … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au fost raniți dupa ce un șofer in varsta de 20 de ani s-a prabușit cu mașina intr-o rapa de 7-8 metri adancime, in localitatea Islaz din județul Teleorman.Potrivit IPJ Teleorman, accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la marginea localitații Islaz, catre fluviul…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN 17 D, intre localitațile Ilva Mica și Singeorz Bai, unde o mașina s-a rasturnat. Patru persoane sunt implicate in accident, printre care și un bebeluș. UPDATE 2: „Conform primelor date, un barbat de 48 de ani, din Maieru, care conducea un autoturism…

- Actorul Kevin Hart a fost ranit grav intr-un accident de circulație produs pe o autostrada din California. Kevin Hart a ajuns la spital cu "leziuni majore la spate", la fel ca și șoferul care ii conducea mașina. O femeie aflata in autoturism a suferit rani ușoare. Accidentul a avut loc duminica dimineata…

- Cinci tineri au fost raniți, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce mașina in care erau a lovit mai multe capete de pod și s-a rasturnat intr-un șanț din localitatea Barca, județul Dolj, potrivit Mediafax.Potrivit Politiei Judetene Dolj, un tanar de 24 de ani, din Barca, a pierdut controlul…

- La data de 28 iulie 2019, in jurul orei 21.30, printr-un apel la 112, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca, in localitatea Boz, comuna Doștat, a avut loc un accident rutier, iar șoferul autoturismului a fugit de la locul accidentului. Polițiștii ajunși la locul incidentului…

- Cinci tineri din Timiș, cu varste intre 18 și 20 de ani, au fost raniți, aseara, in urma unui grav accident de circulație dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in prapastie dupa ce a ieșit de pe Transfagarașan. Cei cinci se intorceau de la mare. Șoferul a ignorat interdicția de circulație pe […] Articolul…

- Un șofer care circula cu viteza - conform martorilor avea peste 70 de kilometri pe ora - a spulberat doua persoane care traversau regulamentar strada in Bacau. Incidentul a avut loc luni dimineața, in dreptul magazinului Luceafarul, a notat desteptarea.ro. Șoferul nu s-a mai uitat la semaforul care…