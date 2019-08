Tineri căsătoriţi din SUA, morţi într-un accident de circulaţie imediat după starea civilă Sora și mama mirelui povestesc ca au fost in spatele mașinii mirilor și au fost martori la teribilul accident in care cei doi au murit. Potrivit CNN, cand au vrut sa iasa pe autostrada, la doar cateva minute dupa ce și-au depus juramintele, au fost loviți de un camion. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Potrivit CNN, cand au vrut sa iasa pe autostrada, la doar cateva minute dupa ce și-au depus juramintele, au fost loviți de un camion.

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Prietenul, la dosare penale se cunoaște. Doi tineri din Campeni au de dat explicații in fața magistraților, in urma unui accident de circulație “Distracția” unor tineri din Campeni s-a lasat cu dosare penale pentru aceștia. Solicitați sa intervina la un eveniment rutier petrecut pe raza…

- Accident teribil miercuri noaptea pe un drum din Braila, in comuna Baraganu. O masina a iesit de pe sosea si a distrus un gard, apoi a luat foc. Doi tineri erau in masina, amandoi au murit, unul fiind aruncat din autoturim, celalalt ramanand incarcerat. In jurul orei 02.00, Garda de interventie Insuratei…

- Ziarul Unirea FOTO: GRAV accident de circulație pe un drum dintr-un județ vecin cu Alba. Doi morți, dupa ce un autoturism s-a lovit de un cap de pod Un grav accident de cirulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN66 in zona orașului Hațeg din județul Hunedoara. Doua persoane au decedat dupa ce…

- Incidentul s-a petrecut in orașul polonez Gdynia, din nordul tarii. Hamurile in care era prins s-au rupt iar acesta a cazut direct in cap. Imediat dupa accident, barbatul de 39 de ani, conștient, a fost transportat la spital, unde s-a descoperit ca și-a fracturat coloana, iar cateva organe interne…

- Ziarul Unirea FOTO. TRAGEDIE pe o șosea din Italia: Patru tineri romani au DECEDAT intr-un accident CUMPLIT. Cel mai mic avea 14 ani Un accident rutier tragic a pus capat vieții a patru tineri de origine romana duminica, 14 iulie, la Sant’Andrea, in provincia Forli-Cesena. Victimele aveau 14, 17 și…

- Doi tineri din Alba Iulia au fost implicați luni noaptea, intr-un accident rutier, pe DN 17, in județul Bistrița Nasaud, localitatea Livezile. Drumul peste linia ferata in zona respectiva este in curba, iar șoferul nu ar fi observat la timp semnul STOP și a trecut de-a dreptul peste calea ferata, oprindu-se…

- Patru tineri cu virste cuprinse intre 18 sI 20 de ani au murit intr-un accident produs in zorii zilei de miercuri, 3 iulie, in localitatea Bistricioara. “Din primele cercetari efectuate, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au stabilit ca, in timp ce un tanar de 19 ani, din Ceahlau, conducea un autoturism…

- Patru tineri au murit intr-un accident rutier produs miercuri dimineata, in jurul orei 04,00, in localitatea Bistricioara din comuna Ceahlau, dupa ce autoturismul in care se aflau s-ar fi izbit de un TIR parcat pe marginea drumului. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, a declarat ca victimele…