Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri banuiți de furtul mai multor bunuri din autoturisme din Timișoara au fost reținuți de oamenii legii, dupa doua zile de la comiterea faptelor. The post Tineri prinși la scurt timp dupa ce au furat bunuri din doua mașini, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii au identificat doi tineri banuiți de furturi din auto, iar unul dintre aceștia a fost reținut pentru 24 de ore.Conform polițiștilor, la data de 30.09.2018, cei doi, în vârsta de 20 și 18 ani, din Cluj-Napoca, ar fi sustras bunuri (CD player, truse cu chei etc.)…

- Un sofer in varsta de 18 ani a lovit doua masini parcate in Craiova in timp ce era urmarit de politisti deoarece refuzase sa opreasca la semnalul acestora. Oamenii legii au stabilit ca tanarul fusese oprit cu cateva ore inainte de un alt echipaj de politie si lasat fara permis deoarece se…

- Trei tineri din Targu-Jiu sunt acuzați ca, in ultimele doua luni, au sustras bunuri in valoare de 15.000 de lei din mașini parcate pe raza municipiului. Poliția a reținut un adolescent de 21 de ani, iar complicii sai, dintre care unul este minor, sunt cercetați in libertate. „In perioada…

- *Vineri, 10 august 2018, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Totoi, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- La data de 4 august a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe raza localitații a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului s-a deplasat un echpaj din cadrul Biroului Rutier Targu-Jiu care a constatat faptul…

- Duminica, in jurul orei 1130, in zona oborului ploieștean, polițiști din cadrul Secției nr. 1 au depistat in flagrant doi tineri din municipiu, care reușisera sa deschida portiera unui autovehicul parcat, cu intenția de a sustrage bunuri din interior, dupa ce in prealabil au forțat geamul acesteia.…

- Polițiștii locali au prins, in ultimele zile, in Timișoara, mai mulți tineri care consumau substanțe interzise. Pare o moda in orașul de pe Bega, unde cateva zeci de persoane au ajuns, de la inceputul anului, sa dea declarații in fața oamenilor legii. The post Drogați prinși pe strazile Timișoarei.…