- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calatele-Fantanele, aflati in misiune de patrulare pe raza comunei Margau, judetul Cluj, in locul cunoscut sub denumirea de Prelucile Cotri, au surprins in flagrant trei barbati care taiau ilegal pomi de Craciun, specia brad.

- Jandarmii au continuat, in acest weekend, acțiunile pentru combaterea delictelor silvice. Iar raziile nu au ramas fara urmari, dat fiind ca apropierea iernii ii impinge pe mulți sa se aprovizioneze ilegal, direct din padure.

- Trei tineri barbati, banuiti ca fac parte dintr-o grupare organizata aflata in atentia politistilor, au fost prinsi in flagrant si retinuti, dupa ce au furat o suma importanta de bani dintr-o firma de imobiliare de pe Calea Aradului din Timisoara. Cei trei barbati de 26, 32, respectiv 37 de ani au reusit,…

- Scenele desprinse dintr-un teatru de razboi s-au petrecut la derby-ul dintre cele doua echipe care isi disputa istoria Universitatii Craiova. Fanii echipei din Liga a 3-a, patronata de Adrian Mititelu, s-au rafuit cu jandarmii dupa ce n-au fost lasați sa intre la meciul cu echipa secunda a CSU Craiova.…

- Jandarmii au surprins in Constanta, sapte persoane care aveau asupra lor sase pliculete autosigilante transparente, din care unul cu 15 comprimate de culoare mov si doua de culoare portocalie, cinci pliculete, o folie de aluminiu si sapte bucati de hartie, toate cu fragmente vegetale de culoare verde…

- Jandarmii din judetul Hunedoara au prins, vineri, doi cetateni romani si alti doi straini care aveau asupra lor arme de vanatoare fara autorizatie, iar in masina acestora au gasit o capra neagra impuscata.

- Programul variat propus, la ediția din acest an, precum și vremea prietenoasa au atras o mulțime de timișoreni la Festivalul Bega Bulevard ... The post Mii de timișoreni au participat la sarbatoarea Canalului Bega appeared first on Renasterea banateana .