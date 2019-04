Tineri care ar fi consumat drogul „zombie”, filmați la Arad. Nu puteau ieși din transă / VIDEO Doi tineri, aflați cel mai probabil sub influența drogurului „zombie”, au fost filmați in timp ce stateau agațați de un gard. Aceștia nu puteau sta nici in picioare și nici vorbi, ca și cum ar fi in transa. Un localnic din Arad i-a filmat pe cei doi tineri care agonizau in apropierea Pieței Catedralei. Potrivit aradon, baieții ar fi fumat drogul „zombie”, obținut din substanțe nocive ce pot fi obținute la preț accesibil. Deoarece este ieftin, drogul „zombie” a devenit din ce in ce mai popular in toata țara. Cei doi tineri s-au agațat de un gard pentru ca erau capabili sa stea in picioare. Unul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

