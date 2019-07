Stiri pe aceeasi tema

- A XI-a ediție a festivalului de muzica Impreuna, formații pentru viitor a reprezentat un adevarat succes muzical datorita invitaților speciali de care cei prezenți s-au bucurat. Anul acesta, mai inedit ca niciodata, festivalul Impreuna, formații pentru viitor s-a bucurat de prezența unor nume sonore…

- Numele lui Tiberiu Albu a ramas impregnat in memoria iubitorilor muzicii rock, și nu numai, inca din 2014. In acel an, Tibi (cum a fost publicul obișnuit sa ii spuna) a caștigat detașat trofeul și titlul de Vocea Romaniei. Astazi, imaginea tanarului artist de 27 de ani incepe sa prinda un contur…

- Lumea se afla in continua schimbare, mai ales in zilele noastre, fapt remarcat de oameni pe toate continentele. Incalzirea globala iși face simțita tot mai frecvent efectele devastatoare. Și din pacate locuitorii planetei au și ei un rol important in evoluția acestui fenomen, deși nu toți sunt…

- Fostul mitropolit al Ardealului, Andrei Saguna, canonizat de Biserica Ortodoxa in anul 2011, va fi omagiat luna aceasta de comunitatea romaneasca din judetul Covasna. Manifestarea, organizata de Liga Cultural-Crestina „Andrei Saguna” si Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei cu sprijinul Secretariatului…

- Fost si viitor profesor de educatie fizica si sport, actualul ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat AGERPRES, ca elevilor ar trebui sa le fie insuflata pasiunea pentru sport astfel incat sa fie determinati sa vorbeasca despre orele de educatie…

- Pasiunea pentru pictura a unui roman a dus la crearea unui alfabet al culorilor pentru persoanele nevazatoare. Impresionat de povestea unei tinere care și-a pierdut vederea, Tudor Scripor a decis sa le readuca nevazatorilor bucuria recunoașterii culorilor. Astfel acesta a creat „Alfabetul Scripor”,…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, considera ca trebuie ‘sa incepem sa ne gandim la Hristos ca la un contemporan al nostru’, aceasta fiind singura varianta a ‘iesirii din logica egoista a incremenirii si comoditatii omului modern’. „E singura varianta de apropiere profunda de…

- „Tinerii sunt prezentul activ și creativ al Bisericii, nu doar viitorul ei.” In acest adevar definit de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel se inscrie și lucrarea cu copiii, care se savarșește in Parohia Barcani I, din Protopopiatul Buzaul Transilvan, din Episcopia Ortodoxa a Covasnei și Harghitei.…