Tineri biciuiți că s-au sărutat Fata, studenta la universitate, si iubitul sau au primit fiecare 17 lovituri cu nuiaua de bambus, sub ochii a sute de persoane in fata unei moschei din Banda Aceh, capitala provinciei. Cuplul a fost prins sarutandu-de intr-un loc public, gest interzis de legea musulmana care predomina in aceasta provincie conservatoare, singura din Indonezia care aplica Sharia. Provincia Aceh pedepseste prin flagelare o serie de comportamente considerate infractionale de catre Sharia, care variaza de la jocurile de noroc pana la consumul de alcool, relatii homosexuale sau relatii sexuale in afara casatoriei.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt tineri s-au gandit sa se distreze cu mașinile prin zapada, aseara, motiv pentru care s-au dat in spectacol in zona Stadionului „Dan Paltinișanu”. Din pacate pentru ei, polițiștii locali i-au prins in timp ce faceau derapaje controlate și accelerari bruște pe loc, cu autoturismele pe care le conduceau.…

- Autoritatile germane au declansat, vineri dupa-amiaza, o ampla operatiune de securitate in apropierea Garii centrale din Koln in urma unui incident armat, un suspect fiind retinut, informeaza site-ul publicatiei Express, citat de...

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE). Autoritatile…

- Autoritatile din Indonezia au ridicat nivelul alertei de pericol pentru vulcanul Anak Krakatau care a declansat sambata un tsunami care a ucis cel putin 430 de persoane si au extins zona de izolare la 5 kilometri, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE…

- Mancarea consumata de oamenii care au participat, sambata, la o ceremonie religioasa din orasul Mysore, Karnataka, a provocat cel puțin 11 decese și a bagat in spital in jur de 90 de credincioși. Poliția din statul sud-indian Karnataka spune ca orezul vegetal servit participanților la ceremonie ar…

- Un preot a fost agresat intr-un cimitir de doi barbati, tata si fiu. Cand politistii au incercat sa-i legitimeze, cei doi au devenit violenti. Oamenii legii au fost nevoiti sa faca uz de arma din dotare pentru a calma spiritele.

- Oamenii de stiinta sustin ca exista o legatura intre nivelul de inteligenta al unei persoane si modul in care acesta se raporteaza la procesul de imbatranire. Potrivit cunoscutului psiholog Angela Nuțu, exista un cliseu care spune ca varsta noastra este direct proportionala cu modul in care credem ca…