Unul dintre ei, acuzat ca si-a asmutit cainele impotriva unor romi in seara in care au avut loc faptele, a fost condamnat la sase luni de inchisoare. El a fost plasat in detentie, din cauza unei recidive legale. Al patrulea suspect a fost eliberat.



Aproximativ 60 de persoane, ”inarmate” cu lopeti, pietre si bastoane au luat cu asalt, la 25 martie, catre ora locala 20.00 (21.00, ora Romaniei) un pavilion ocupat ilegal de familii de romi la Clichy-sous-Bois.



O serie de zvonuri circulau de mai multe zile pe retele de socializare cu privire la romi care ar fi rapit copii, cu o…