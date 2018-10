Stiri pe aceeasi tema

- Pe tot parcursul zilei de vineri, randul pelerinilor a depasit un kilometru si jumatate, fiind veniti credinciosi din mai multe zone ale tarii, atat cu autocare, cat si cu masinile proprii. Pana vineri seara, s-au inchinat la sfintele moaste aproximativ 50.000 de persoane, iar alte cateva…

- Ionel Danciulescu nu duce lipsa de oferte dupa ce s-a desparțit de Dinamo, dupa 5 ani petrecuți in diverse funcții in conducerea echipei din "Ștefan cel Mare". Mai nou, "Corbului" i-a fost propus un angajament la SSC Farul, formația unde Ciprian Marica a devenit finanațator in aceasta toamna. "I-am…

- A doua ediție a seminarului internațional ”Museums Meet Museums” organizat de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania este dedicat unui concept extrem de important pentru dezvoltarea muzeelor, anume cel de leadership. Read More...

- Romania U21 o infrunta in aceasta seara pe Bosnia intr-o partida extrem de importanta pentru calificarea la Europeanul U21. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro X, de la ora 19:00. live de la 19:00 » Romania U21 - Bosnia U21 Echipa de start a Romaniei:…

- Dinamo sufera in defensiva, dar "cainii" fac o mutare surprinzatoare pe piața transferurilor, urmand sa se ințeleaga cu atacantul elvețian Danijel Subotic, 29 de ani. Acesta vine in "Ștefan cel Mare" din postura de jucator liber de contract, ultima sa experiența fiind la Șahtior Karagandy, in Kazahstan,…

- STOP ABUZURILOR!… Un primar din judetul Vaslui iese la lupta cu autoritatile romane, care sacrifica sute de mii de porci, in numele unei boli inventate de Uniunea Europeana, pentru a ingenunchea zootehnia romaneasca. Ciprian Tamas, primarul comunei Suletea, ii avertizeaza pe cei de la guvernare ca nu…

- Coana preoteasa in belea! INCREDIBIL…Atat banul public, cat si comorile Muzeului Judetean „Stefan cel Mare”, sunt jefuite fara mila de catre trezoriera sefa a PSD, Ramona Mocanu, ajunsa director pe baza pilelor politice. Exemplu de incompetenta si neprofesionalism, Mocanu trebuie sa dea socoteala la…