- Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniștri vacante, respectiv Grațiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupa la Ministerul Energiei și Ștefan-Alexandru Baișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul. Tinerii din ALDE spun ca sunt ”consternați”…

- Propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru portofoliile de ministri au ajuns la Palatul Cotroceni, informeaza surse oficiale. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca din ce in ce mai multi membri ai ALDE sustin cooperarea cu PSD si a precizat ca, in cazul in care Calin Popescu Tariceanu ii va exclude pe Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa si Stefan Baisanu, propusi la Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul, va nominaliza…

- Prime Minister Viorica Dancila announced on Wednesday that she decided to nominate several Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) representatives for the three vacant portfolios following the withdrawal of this party from the Government in August.Gratiela Gavrilescu was proposed to take…

- PSD ia in calcul o noua varianta pentru a rezista la Palatul Victoria, in ciuda blocajului provocat de iesirea ALDE de la guvernare. Potrivit unor surse, pentru ministerele detinute anterior de ALDE vor fi propusi "pucisti" din formatiunea lui Tariceanu, iar noua remaniere va fi trimisa la Palatul Cotroceni.…

- In decursul emisiunii ”Romania 2019”, fiecare susținator a incercat sa scoata in evidența principalele atuuri ale propriului candidat inscris in cursa prezidențiala. Marele caștigator al celei de-a doua ediții a emisiunii Romania 2019 a fost susținatorul lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan.…

- La intrebarea ”Pe cine votați in turul 1”, cititorii DC News au ales astfel: Viorica Dancila 41,8% (777) Ramona-Ioana Bruynseels 7,6% (142) Klaus Iohannis 12,4% (231) Dan Barna 3,4% (64) Kelemen Hunor 1,1% (21) Mircea Diaconu…

- ”In privința domnului Iohannis, rar mi-a fost dat sa aud un discurs mai puțin lipsit de argumente. Adica, dezastrul PSD-ului din ultimii doi ani și jumatate este consemnat de Eurostat ca una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, locul unu, locul doi. Daca telespectatorii,…