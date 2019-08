Tinerețe și empatie sub semnul voluntariatului In mișcarea lionistica din județul Bacau se simte un suflu nou. Unul mai tineresc. Fac aceasta observație dupa mulți ani de monitorizare gazetareasca a activitații cluburilor Lions, active in județ din 1991, in care am cunoscut importante personalitați ale vieții economice, politice și sociale de la noi. Admir, evident, empatia membrilor celor patru cluburi Lions […] Articolul Tinerețe și empatie sub semnul voluntariatului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

