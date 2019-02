Stiri pe aceeasi tema

- 63% dintre romani considera ca vor fi nevoiti sa lucreze si dupa varsta de pensionare, printre cel mai mare procent din Europa. Aproximativ 54% dintre europeni preconizeaza ca vor ramane activi pe piata muncii dupa varsta de pensionare, arata sondajul ING, la care au luat parte 14.695 de respondenti…

- Pianista Cella Delavrancea si-a trait secolul din plin. Daca ar exista un elixir al tineretii sale, acesta ar consta in faptul ca a iubit muzica „pe care o respira prin toti porii“, a fost inconjurata de personalitati culturale, precum I.L. Caragiale si George Enescu, a fost apreciata de public si de…

- In plus fata de promovarea spectacolului, demersul micilor actori din „Tinerete fara batranete” isi propune sa atraga atentia asupra faptului ca lectura este mult mai folositoare in dezvoltarea personalitatii copiilor decat socializarea virtuala si jocurile on-line.

- Profesorii din invatamantul preuniversitar au fost instiintati ca, de la 1 ianuarie, vor fi trecuti in concediu de odihna pe intreaga perioada a vacantelor. Miza – pe cat de bizara, pe atat de reala: guvernul trebuie sa scada drastic cheltuielile...

- Daca anii trecuti romanii care isi plasasera banii in fonduri mutuale se puteau lauda ca au castigat chiar si de 10 ori mai mult decat cei cu economii in banci, situatia s-a inversat in 2018, cand majoritatea fondurilor mutuale s-au chinuit sa...

- E momentul sa lasam la o parte durerea și injecțiile, acolo unde nu sunt cu adevarat necesare , spune Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatolog, in timp ce arata spre cele mai recente achiziții ale clincii sale din București.

- Nu ai cuvinte sa cuprinzi așa ceva. E o traire atat de profunda, e un sentiment atat de mare, sa simți cum te contopești cu neamul, cu țara, cu secolele, cu TRADIȚIA... ATUNCI, ATUNCI CAND JUNII ȘI OASPEȚII LOR se-nchina țarii și ii spun poveste cum știu ei mai bine, cu pasul lor de poveste... Read…