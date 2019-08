Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au reușit sa descopere și sa înțeleaga modul de funcționare a creierului uman, stimulii la care acesta raspunde, dar și cum poate fi pastrat în cea mai buna forma pentru o perioada cât mai lunga.

- Probabil la școala ai învațat ca oamenii din alte epoci aveau o durata de viața mult mai scurta decât a noastra. Ei bine, adevarul este ca oamenii din vechime erau mult mai longevivi decât ai crede tu.

- Zaharul, tutunul si alcoolul contribuie la cresterea poverii afectiunilor orale asupra sanatatii publice la nivel mondial, sustin oamenii de stiinta intr-o serie de articole publicate in jurnalul medical The Lancet, citata vineri de Press Association. Cercetatorii sustin ca preventia cariilor…

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…

- Studiul prezinta un atlas la zi al concentrațiilor de radon masurate în sol și în diverse surse de apa din partea centrala și de vest a României. Radonul din harta solului include date din 2564 de masuratori efectuate pe teren, în plus fiind analizate și 2452 de probe de apa…

- Cantecul unei balene japoneze, o specie extrem de rara, a fost inregistrat pentru prima data de biologii marini. Cercetatorii de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) au folosit reportofoane speciale pentru a captura ”cantecul” unui mascul al acestei specii aflata in pericol…

- Oamenii sunt mereu in cautarea perechii potrivite, iar acest model de comportament ar putea prezice de cine se vor indragosti si viitorul acestei relatii, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si citat de EFE. Relatiile de dragoste au un…

- Peste o suta de oameni au participat, la Biblioteca Centrala Universitara, la decernarea titlurilor de cetațean de onoare al județului Ilfov. Primii cetațeni de onoare ai județului Ilfov sunt academicienii Gerard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru Fizica, initiator al proiectului Extreme Light…