- Adversara ii va fi astazi echipa Cehiei Echipa de handbal cadete a Romaniei evolueaza, incepand de luni, 22 iulie, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE). Tinerele handbaliste ale Romaniei au facut parte dintr-o grupa cu Spania, Olanda și Franța, țari cu handbal de mare valoare, categorie…

- La Baku (capitala Azerbaidjanului) se desfașoara in aceste zile ediția 2019 a Festivalului European al Tineretului European (FOTE). Denumita și Mica Olimpiada, competiția reunește sportivi de la categoria de varsta cadeți (under 18 de ani). Din delegația Romaniei fac parte doi judoka oradeni…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a pierdut ieri meciul cu Ungaria (21-31) și a ratat ocazia de a se bate pentru o medalie la Campionatul European. Fetele antrenate de Dragoș Dobrescu vor juca in semifinalele 5-8. Va fi un prim meci cu Franța (vineri, de la ora 16.30), iar apoi, in funcție de rezultat,…

- ROMANIA U21-FRANȚA U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO la Campionatul European de Tineret Naționala de tineret a Romaniei U21 are o șansa istorica luni seara, de a se calfiica in semifinalele competiției din...

- George Puscas a declarat, sâmbata, într-o conferinta de presa, ca nationala de tineret a câstigat primele doua meciuri de la Campionatul European “mai mult cu inima decât cu picioarele”, scrie News.ro.“A fost o victorie mare pentru toata lumea. Ne gândim…

- Anglia nu are niciun punct dupa primele doua etape din Grupa C de la CE Under 21 și este eliminata deja din competiție. Dupa înfrângerea suferita cu România, portarul Dean Henderson a fost de parere ca selecționata Angliei este cea mai buna echipa din turneu. "Privind lotul și…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi s-a declarat, vineri seara, fericit dupa victoria nationalei de tineret in meciul cu Anglia, scor 4-2, de la Campionatul European under 21. El a mentionat, la Digi Sport, ca “aurul Romaniei sunt jucatorii tineri” si ca echipa U21 trebuie sa fie foarte inteligenta la ultima…

- Ianis Hagi și George Pușcaș, autorii primelor doua goluri in partida Romania - Anglia de la Campionatul European de tineret, au declarat ca mai au resurse și pentru meciul cu Franța, iar Campionatul...