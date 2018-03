Stiri pe aceeasi tema

- Solista de muzica populara Silvana Riciu a dat jos 11 kilograme in doua luni. Ea a explicat ce anume mananca. Silvana Riciu, care s-a pozat in trecut in costum de baie , este o cunoscuta interpreta de muzica populara de la noi din țara. In ultimii ani, Silvana Riciu a incercat diverse cure de slabire…

- 16 martie este o zi foarte importanta in viața Andrei și a lui Catalin Maruța. Acum 7 ani, pe aceasta data, s-a nascut fiul lor, David. Cantareața a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, strangand mii de mesaje de felicitare in numai o ora. ”7 ani de cand am nascut primul copil. De cand am…

- Horoscopul zilei de 16 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Meghan Markle, viitoarea sotie a Printului Harry, a fost botezata recent in ritul Bisericii Anglicane. Evenimentul a avut loc inaintea nuntii celor doi. Aceasta va avea loc in luna mai a acestui an.

- Guvernul a aprobat o Ordonanta de Urgenta care stabileste temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare si modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar acestea trebuie sa se incheie pana la debutul Concursului Enescu 2018.

- Ionuț Negoița a luat prima decizie dupa ce echipa condusa de el s-a facut de ras și a ratat calificarea in play-off, iar aseara a fost eliminata din "sferturile" Cupei Romaniei. Patronul "cainilor" le-a dat ordin angajaților sa nu mai vorbeasca cu presa, anunța sportro. ...

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Incepe judecata Magdalenei Neague, primarul comunei Baraganu Aceasta a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta alaturi de sotul sau, Titu Neague, fostul primar al localitatii Baraganu, si de SC La Titu Frumosu SRL. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta putand fi atacata…

- Ce a ales baiețelul lui Andrei Ștefanescu de pe tava, atunci cand a implinit un an. Artistul este un tata mandru. Are o familie frumoasa și traiește din plin timpul impreuna cu aceștia. Andrei Ștefanescu va prezenta matinalul de weekend la Antena Stars, alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana…

- Decizie fara precedent pentru controlorii din mijlocul de transport in comun. Pentru a fi combatute violentele si conflictele care au loc in autobuze, autoritatile au decis ca controlorii de bilete sa poarte din luna martie camere video.

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului "Fructul oprit",...

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim isi va redeschide portile dupa ce Israelul a renuntat marti la un plan de impozitare si la o propunere legislativa privind proprietatea, actiuni ce au dus la declansarea unui protest de trei zile, transmite Reuters. Intr-o declaratie a liderilor crestini din…

- Circa 100 de fermieri din zona montana a județului Gorj au participat marți, 27 februarie, la o intalnire de informare, la Novaci, unde le-au fost prezentate oportunitațile asocierii in cooperative agricole. Au fost reprezentate urmatoarele unitați administrativ teritoriale: Novaci, Musetesti,…

- La scurt timp de la intoarcerea in tara, Claudia Pavel, fosta concurenta Exatlon, a luat o decizie neasteptata! Claudia Pavel e pusa pe facut achizitii noi… si scumpe! Isi face un cadou de 100.000 de euro. Dupa ce a fost eliminata de la Exatlon, artista a fost prinsa cu diferite proiecte, sedinte foto…

- Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, in semn de protest fata de impunerea de catre Israel a taxelor imobilare de care sunt

- In cadrul COMANDAMENTULUI JUDEȚEAN DE SITUAȚII DE URGENȚA ARGEȘ de azi 25.02.2018, s-a hotarat asigurarea permanenței in toate unitațile de invațamant din județ, monitorizarea evoluției condițiilor climaterice, a starii drumurilor, a asigurarii cu energie ...

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- UEFA a schimbat schimbat regulamentul care impunea ca un post TV free-to-air sa transmita meciuri din Liga Campionilor. O schimbare importanta in noua procedura pe care UEFA o are privind cedarea drepturilor TV pentru Liga Campionilor si Europa League prevede ca nu mai e obligatorie prezenta unui post…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana. Un pompier din Belgia a…

- Incepe judecata Oanei Danciu, psiholog de profesie, suspectata de trafic de influenta in forma continuata. Ieri, Tribunalul Constanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 171 P 2017, din data de 20 decembrie 2017, al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta,…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat. Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu…

- Gica Popescu a cerut schimbarea statutului sau din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Astfel, fostul international nu va fi platit din bani publici pentru munca la organizarea Euro 2020. Pe langa Gica Popescu, același statut il vor avea și cei sase consilieri ai sai.…

- Fostul arbitru Cristi Balaj, vazut ca un posibil candidat la președinția FRF, a anunțat ca il va susține pe Ionuț Lupescu la alegerile din 18 aprilie. Balaj a declarat pentru GSP.RO ca Lupescu a luat o decizie foarte buna și ca urmeaza sa discute cu el pentru a vedea cum il poate ajuta pe fostul interenațional.…

- Ne-am obișnuit ca in Romania fabricile sa se inchida din motive financiare sau lipsa de rentabilitate, dar fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Citește…

- Indragita interpreta de muzica populara din Gorj, Ileana Laceanu, și-a petrecut ziua de naștere in cadrul unei emisiuni TV. Artista a fost prezenta alaturi de moderatorii emisiunii și de interpretele Maria Loga, Maria Ghinea și Aura Stoican. Cantareața a primit un tort cu chipul sau, din…

- La putin timp dupa conferinta de presa in care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ultimele noutati legate de Legea salarizarii unitare si de transferul contributiilor, jurnalistul Dan Andronic a postat un mesaj despre strategia salariala pe care o va avea in continuare Editura Evenimentul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a trimis-o in judecata pe Duța Elena-Mihaiela, medicul care s-a aflat pe ambulanța la meciul in care Patrick Ekeng și-a pierdut viața. Medicul de pe ambulanța e acuzat de savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. "Inculpata Duța Elena – Mihaiela, avand…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Indragita solista, apreciata nu doar pentru vocea sa, ci si pentru faptul ca e mai mereu glumeata si cu zambetul pe buze, a trecut un hop. In sensul in care Mirabela Dauer a avut nevoie de o operatie, una destul de delicata. Despre interventia in sine stiau doar apropiatii, semn ca solista in varsta…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns la spital din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care a slabit extraordinar de mult in ultima perioada de timp , a ajuns la spital. Ionela Prodan, care este mama impresarei Anamaria Prodan , a avut probleme…

- Jaime Penedo, goalkeeper-ul titular din poarta lui Dinamo, a ajuns, in sfarșit, in cantonamentul pe care "cainii" il efectueaza in aceste zile in Limassol (Cipru). Acesta a vorbit cu șefii, le-a adus acestora o foaie medicala și, deocamdata, nu va fi amendat, in ciuda declarațiilor tranșante date de…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt constienti de frumusetea rapitoare a fetitei lor, asa ca astazi au luat o decizie importanta. Victoria poate fi gasita de acum inainte pe retelele de socializare, pe contul ei propriu.

- La data de 12 ianuarie a.c., o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca, deplasandu se pe o strada din municipiu, ar fi pierdut aproximativ 20.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au efectuat cercetari specifice in zona indicata…

- Solista trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, a murit la Londra, la varsta de 46 de ani, anunta surse citate de presa britanica. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”, a confirmat un purtator de cuvant. ”Avea 46 de ani”, a mai spus acesta. Dolores O’Riordan, de origine irlandeza,…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, considera convocarea pentru luni a Comitetului Executiv National al partidului ca fiind o decizie importanta, in conditiile in care problemele de comunicare trebuie rezolvate.

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece acesta va "rezolva anumite probleme de comunicare". Intr-un mesaj public postat pe Facebook, Toader declara ca "Social-democrația din Romania trebuie sa reziste…

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata in Cernobil. Noua centrala se afla la cateva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobil din 1986.

- Bianca Rus a luat o decizie importanta la inceput de an.Bruneta a ales o metoda inedita pentru a scapa de kilogramele in plus. Aceasta nu vrea sa iși micșoreze stomacul. Bianca Rus vrea sa isi puna un balon gastric cu ajutorul caruia vrea sa slabeasca peste 30 de kilograme. „Imi doresc tare mult sa…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- Urmareste aceste semnale de alarma si daca le-ai sesizat in relatia ta, e timpul sa iei o decizie foarte importanta. Simti nevoia sa rescrii sms-urileAi senzatia ca scrii pentru cel mai important ziar din tara atunci cand vrei sa-i trimiti un mesaj jumatatii tale. Scrii, stergi,…

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Irina Loghin se apropie de 80 de ani, dar cu toate acestea nu-și arata varsta și se menține intr-o forma fizica de invidiat. Cantareața de muzica populara Irina Loghin, care recent a ținut o cura de detoxifiere , are 78 de ani. Cu toate ca se apropie cu pași repezi de varsta de 80 de ani, artista nu-și…

- Alessia a nascut vineri un baietel de 3,9 kilograme, perfect sanatos. Cantareata se afla in aceste momente la Terapie Intensiva, scrie spynews.ro. Solista mai are o fiica adoptata, Gabriela Bibi, in varsta de 15 ani. Alessia s-a casatorit cu sotul sau dupa o relatie de 11 ani. Cei doi au…

- N-au trecut decat cateva zile de cand Alexei Navalnai si-a depus oficial candidatura si Comisia Electorala i-a respins-o. Nu este o surpriza: autoritatile au avertizat ca bloggerul anti-coruptie nu poate condamna pentru ca are la activ un dosar penal, informeaza TVR. Navalnai a fost condamnat…