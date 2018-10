Stiri pe aceeasi tema

- Tina Turner a dezvaluit ca sotul ei i-a salvat viata, oferindu-se sa-i doneze un rinichi, informeaza sambata Press Association. Artista, in varsta de 78 de ani, a suferit un transplant, dupa ce se lupta de mai multa vreme cu o boala de rinichi. In autobiografia sa "Tina Turner: My Love Story", vedeta…

- Noi transformari magice au pregatit cei zece concurenti, sambata, 6 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, dar si un moment special pe care Ana Baniciu il va sustine alaturi de un invitat surpriza, in deschiderea celei de-a cincea gale a acestui sezon. Un moment extrem de sensibil, care…

- Cel de-al 17-lea transplant din acest an realizat la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" a fost unul facut dupa o perioada de pauza, ultimul transplant avand loc in luna iulie. Fata care a primit organul sanatos a fost diagnosticata la varsta de 17 ani cu nefropatie de reflux, o boala urologica ce cauzeaza…

- Ministerul Sanatatii se afla in discutii avansate cu Germania si Ungaria pentru a prelua pacientii din Romania care au nevoie de transplant de organe, a declarat joi, la Piatra-Neamt, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Aceasta a explicat ca si echipe de medici din tara noastra pot realiza operatii…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a primit sansa la o viata normala zilele acestea, la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" in urma unui transplant de rinichi. Barbatul a fost diagnosticat de la varsta de opt ani cu diabet zaharat de tip I, fiind totodata diagnosticat si cu boala cronica de rinichi, care…