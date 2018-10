Tina Turner a fost la un pas de moarte. So:ul ei a fost cel care a salvat-o

Stiri pe aceeasi tema

- Stația de pompieri Campeni a intervenit in noaptea de luni spre marți, la ora 00.46, in localitatea Vartop, comuna Arieșeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui P.G.I. Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție, in cooperare…

- Un roman a ajuns erou in Marea Britanie dupa ce a intrat intr-o casa in flacari și a salvat un batran de la moarte. Cristian Dumitrescu, care lucreaza ca taximetrist in orașul Exeter, a dat dovada de un curaj ieșit din comun. Romanul, originar din Iași, a reușit sa salveze de la moarte un batran a […]…

- Minunea s-a petrecut in statul indian Karala, din Sudul tarii, unde s-au produs inundatii masive ce au provocat alunecarile de teren. Mohanan P. si familia sa adormisera cand, deodata, in jurul orei 3:00, cainele a inceput sa se agite si sa latre incontinuu. "Ne-am dat seama ca se intampla…

- Pink a fost nevoitE sE ixi anuleze cateva concerte din cauza unor probleme de sEnEtate. Totuxi, dexi a ajuns la spital din cauza unui virus stomacal, in presE au apErut poze cE artista s-ar relaxa la plaj[, acesta fiind de fapt, motivul real pentru acre xi-a anunlat concertele.

- Demi Lovato a fost internata in spital mai multe zile, dupa ce a luat o supradoza de heroina. Vedeta americana a fost la un pas de moarte, dar, din fericre, medicii au reusit sa o salveze.

- Alpinistii si pasionatii de drumetii montane au fost avertizați de autoritațile franceze din regiunea masivului Mont Blanc sa isi amane ascensiunile pe celebrul pisc aflat in Culoarul Gouter din cauza riscului sporit de caderi de pietre, provocat de canicula.

- Șeful de post din Andrieșeni, județul Iași, a fost chemat de o femeie care tocmai se certase cu soțul ei, cel din urma facand o criza de gelozie. (Super oferte la accesorii gaming) La fata locului, polițistul a fost informat de femeie ca barbatul a plecat spre gradina din spatele casei. Polițistul Andrei…

- Premierul Azerbaidjanului a devenit erou in tara sa dupa ce a convins un tanar sa renunte la ideea de a-si pune capat zilelor. Seful Guvernului azer, Novruz Mammadov, a reusit sa-l opreasca pe un tanar ...