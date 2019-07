Stiri pe aceeasi tema

- Tina a devenit cunoscuta in lumea muzicala locala prin intermediul formației rock Oranj, mai apoi devenind o prezența stabila in gașca anonimTM și Brigada Artistica Urbana, „crew“-uri alaturi de care a avut ocazia sa susțina reprezentații in mai multe țari. „Oranj va ramane mereu acea amintire care…

- Evenimente ca Neversea, Electric Castle, Untold, AfterHills, concerte ale unor artiști renumiți precum Ed Sheeran, Bon Jovi, The Cure, Metallica etc., aduc cca. 1 milion de participanți și duc piața festivalurilor din Romania la incasari de peste 600 milione de lei, conform estimarilor unei firme…

- Sezonul Romania – Franta, care, incepand din luna aprilie, a fost marcat prin sute de evenimente in intreaga tara, se apropie de final, inchiderea sa fiind marcata, la Timisoara, prin dans, teatru, benzi desenate francofone, arta contemorana si festivalul de jazz de la Garana, unde, intr-una din seri,…

- Luna septembrie va aduce debutul oficial a celei de-a treia editii a Bienalei Art Encounters 2019. La actuala editie a evenimentului cultural participa 60 de artisti, dintre care 20 vor produce lucrari artistice noi, special pentru relatia lor cu Timisoara. Cea de-a treia ediție a bienalei continua…

- In perioada iunie - iulie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, in vederea informarii cu privire la principiile Guvernarii Deschise si principalele masuri cuprinse…

- Ansamblul urbanistic multifuncțional Iulius este cea mai mare investiție in real estate din afara Bucureștiului, proiect unic care va gazdui și Iulius Congress Hall, centrul pentru evenimente festive, dar și corporate, cu parcare subterana dedicata și deschidere la cel mai mare parc suspendat…

- Legendarul saxofonist britanic John Surman, pianistul newyorkez de origine romana Lucian Ban si violistul american, nominalizat la premiile Grammy, Mat Maneri au fost invitați sa reimagineze impreuna prin limbajul improvizației și al jazz-ului contemporan extraordinara arhiva de cantece populare romanești…

- Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Maghiare Banațene, acțiune care se afla in plina desfașurare in Timișoara și in alte localitați, aduce in fața spectatorilor o serie de acțiuni culturale. Seria de evenimente a inceput joi 9 mai la Galeria Helios, cu vernisajul expoziției pictorului și sculptorului Janos…