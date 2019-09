Stiri pe aceeasi tema

- Fotografii ingrozitoare, nevazute, care arata dezastrul oribil provocat de atacurile teroriste din 11 septembrie au fost facute publice de un medic care susține ca a fost prezent in momentul cand a inceput atacul.

- Viorica Dancila a anuntat dupa CeX al PSD de la Mamaia decesul vicepresedintei Organizatiei de Femei PSD Timis. Aceasta a murit din cauza unui infarct. Dancila a spus ca aceasta era pe litoral cu familia din 15 august, a participat la Scoala de Vara, iar sambata i s-a facut rau si nu a mai putut fi…

- Cantareața Simona Florescu s-a fotografiat intr-o ipostaza neașteptata alaturi de fostul ei soț și de fiica lor. Aflata la Mangalia, acolo unde merge an de an pentru a susține spectacole pe timpul verii, Simona Florescu a profitat de timpul liber pe care l-a avut la dispoziție pentru a petrece in compania…

- Un grav accident rutier a avut loc, aseara, in judetul Mures, la intrare in Ibanesti, dinspre Gurghiu.Maiorul Cristian Virag, purtatorul de cuvant al ISU Horea, din judetul Mures, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, in care se afla mai multe…

- Cadrele medicale de la Ambulanta si SMURD au fost solicitate astazi la Medgidia in ajutorul unei femei de 55 de ani. La fata locului a fost trimis si elicopterul SMURD. Potrivit SAJ Constanta pacienta a fost gasita in stop cardio respirator si a fost efectuat protocolul de resuscitare. Din pacate cu…

- Un indragit actor a murit la numai 33 de ani, in urma unor grave complicații la inima. Totul, la doar cateva saptamani dupa ce anunțase ca era lasat sa moara, de catre sistemul medical.

- Sursa FOTO – sighet247.ro O autospeciala din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a fost implicata joi, 4 iulie, intr-un accident de ciculație produs pe DN18, intre localitațile maramureșene Vadu Izei și Berbești. Potrivit informațiilor furnizate de catre IPJ Maramureș, echipajul se…