- Fotografii ingrozitoare, nevazute, care arata dezastrul oribil provocat de atacurile teroriste din 11 septembrie au fost facute publice de un medic care susține ca a fost prezent in momentul cand a inceput atacul.

- In urma cu putin timp, Anca Serea a adus pe lume cel de-al saselea copil. Micuta Leah a adus multa bucurie in familia vedetei si a lui Adi Sina. Desi abia a devenit din nou mamica, Anca Serea nu ar spune "Nu" unei alte sarcini. Este, intr-adevar, o mama eroina!

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea s-a externat dupa ce a adus pe lume cel de-al șaselea copil al sau. Vedeta a facut anunțul intr-o postare pe contul ei de Instagram. Anca Serea a marturisit ca ar mai fi stat in spital din cauza problemelor pe care le are. "Ieri ne-am externat mai mult de…

- Anca Serea este in culmea fericirii pentru ca, in sfarșit, familia ei s-a unit. Frumoasa vedeta și micuța Leah au fost externate sambata și au ajuns in sanul familiei, care le-a primit cu brațele deschise.

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea a facut dezvaluiri de cuplu. vedeta a explicat la ce trucuri recurge pentru a avea parte de intimitate cu soțul sau intr-o casa cu cinci copii. Pe blogul sau, Anca Serea a expliucat cum reușește sa aiba parte de intimitate cu partenerul ei de vața, muzicianul…

- Alexandra Chirametli, campioana la tenis de masa din Constanta, s a casatorit in Franta, acolo unde este stabilita de mai multi ani. Alexandra si David Ramos nascut in Franta, dar parintii sai sunt portughezi s au logosit pe 14 aprilie 2018, iar acum si au oficializat frumoasa relatie. Cei doi au si…

- Anca Serea și Adi Sina au planuri mari, dupa ce vor deveni parinți din nou. Cei doi vor sa se mute in casa noua, mult mai mare, pentru a beneficia de spațiul necesar pentru o familie numeroasa. Artistul a dezvaluit ca soția lui se simte bine și așteapta sa iși țina bebelușul in brațe. „Am emotii foarte…