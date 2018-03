Stiri pe aceeasi tema

- Compania RAJA Constanța, care a preluat in vara anului trecut administrarea serviciilor de apa și canalizare din Onești, a semnat, miercuri, 14 martie, cu firma Resourcing Enviromental Consulting, asociata cu societatea Fichtner Environment, contractul de consultanța aferent angajamentelor asumate.…

- Cinstirea Reginei Maria prin vernisajul unei expoziții cu imagini – document la Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” din Onești se inscrie ca un eveniment onorant pentru municipiul de pe Trotuș.Acest lucru a avut loc dupa ce Asociația Culturala “Spirit Alecsandrin” (din al carui comitet de conducere…

- O avarie semnalata pe strada Cpt. Zaganescu, in zona nr. 17 – 19, oprește apa marți, 13 martie, pe 18 strazi din municipiul Moinești. Echipele de intervenție ale Companiei de Apa Bacau vor interveni sa remedieze problema in intervalul orar 08.00 – 16.00. In acest timp nu vor avea apa la robinet consumatorii…

- La data de 09 martie a.c., polițiștii din Moinesti au participat la o activitate de prevenire cu liceeni, impreuna cu psiholog si cadre didactice. Activitatea s-a desfasurat la un colegiu din Moinesti si a avut ca obiective informarea si constientizarea de catre elevi a riscului traficului, consumului…

- La Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești va avea loc luni, 12 martie, de la ora 18,00, vernisajul expozitiei de fotografie „Regina soldat”, parte a unui proiect de anvergura initiat si implementat de Asociatia Romania Culturala, pentru care aceasta a obtinut premiul Administratiei Fondului…

- Polițiștii de la Poliția Municipiului Bacau au reținut și dus in fața judecatorilor doi barbați din Moinești, care ar fi participat la doua infracțiuni de inșelaciune prin metoda “Accidentul”, ei fiind acum arestați preventiv. Faptele s-ar fi petrecut in lunile noiembrie 2017 și ianuarie anul acesta,…

- Polițiștii din Bacau au retinut doua persoane care ar fi obținut 6.300 de lei si bijuterii, prin metoda ,,accidentul”, de la 2 persoane vatamate de 78 si 81 de ani. La data de 06 martie a.c , polițiști din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut doi barbati din Moinesti pentru savarșirea infracțiunii…

- Marți dimineața, in jurul orei 05.30, in municipiul Onești a fost semnalata o avarie de mari dimensiuni. Conducta de aducțiune DN 1000 mm Darmanești – Onești a cedat din cauza uzurii, iar in urma pierderilor inregistrate in sistem a fost intrerupta furnizarea apei potabile pe un tronson important. Compania…

- 15 case, 5 blocuri și o spalatorie auto din municipiul Moinești nu au apa rece! Rețeaua de distribuție a apei potabile care alimenteaza imobilele respective a cedat intr-un punct vulnerabil astfel ca pentru remedierea avariei a fost necesara astazi sistarea apei intre orele 08.00 – 15.00. Anunțul facut…

- In țarile prietene cu democrația exista legi in care, de secole, nimeni n-a schimbat nici macar o singura virgula. O lege buna este o garanție a faptului ca oamenii vor putea sa fie onești unii cu alții. In Romania, sistemul legislativ poate fi asemuit cu un ghiveci realizat dupa o rețeta țicnita in…

- Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau a votat in unanimitate susținerea lui Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat și a lui Marian Neacșu pentru funcția de Președinte Executiv. Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau desfașurata…

- La data de 02 martie a.c, politistii onesteni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 11. Din cercetari a rezultat ca, un barbat de 49 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe directia de mers Onesti- Bacau, la iesirea dintr-o curba la dreapta a intrat in coliziune…

- In aceasta dimineata, pe DN 11, in afara localitatii Magura, un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe directia Onesti – Bacau, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune…

- La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 01.30, polițiștii onesteni au depistat pe Bulevardul Republicii un barbat de 46 de ani, din Onesti, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,71mg/l alcool…

- Coridorul european de transport al gazelor naturale Eastring care urmeaza a fi construit din anul 2020 intre Slovacia și Bulgaria ar putea avea o ramificație prin zona Onești. Compania Transgaz a semnat un memorandum cu societatea Eustream din Slovacia privind dezvoltarea coridorului Eastring, care…

- Divizionara C bacauana Aerostar și-a incheiat seria jocurilor de verificare dinaintea inceperii returului. Sambata, in ultimul test al iernii, ”aviatorii” s-au impus cu 4-1 la Onești, contra gruparii din Liga a IV-a, Viitorul Curița. Gazdele au deschis scorul in min. 5, prin fostul atacant al Aerostarului,…

- Un eveniment incarcat de emoții a avut loc zilele trecute la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” din Onești: la biblioteca acestui colegiu a fost sarbatorit, la implinirea varstei de 79 ani, cunoscutul poet și om de cultura Constantin Th. Ciobanu. Acest eveniment s-a desfașurat la inițiativa și cu…

- Divizionara C Aerostar intra in linia dreapta a pregatirilor pentru returul Ligii a III-a. Sambata, cu șase zile inaintea reluarii campionatului, „aviatorii” vor susține ultimul amical al iernii. De la ora 12.00, echipa lui Cristi Popovici va evolua la Onești, pe terenul „Mecon”, contra vice-liderii…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 3.30, pe strada Atelierelor, din municipiul Moinesti, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Este vorba despre un tanar de 18 ani, din orasul Comanesti, care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu autoturismul intr-un stalp…

- La data de 14 februarie a.c., in jurul orei 07.00, polițiștii din Moinesti au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, cu victima, in localitatea Enachesti. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 65 de ani, din comuna Beresti- Tazlau, in timp…

- Polițiștii din Onesti au depistat un barbat de 29 de ani, din comuna Bogdanesti, banuit ca ar fi distrus prin incendiere un depozit de furaje apartinand unui localnic de 62 de ani, cauzand un prejudiciu in valoare de 60.000 de lei. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul…

- Saptamana a debutat cu schimbari la nivelul conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacau. Radu Cristian Palade, director general al societații, a fost schimbat din funcție, in locul lui fiind numit Florin Paval. „Raman in cadrul societații, dar pe o alta funcție. Nici nu știu daca s-a finalizat procedura…

- La data de 30 ianuarie a.c., Biroul Sirene Germania a introdus o semnalare pe numele unui barbat, de 33 de ani, cetatean german, solicitandu-se arestarea acestuia, in vederea predarii catre autoritatile judiciare ale statului semnalant, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri, fiind condamnat…

- Vești bune pentru locuitorii din zona Garii Bacau și nu numai. Cat de curand, va fi reamenajat parcul CFR, ramas in paragina in ultimii 27 de ani. Celebru in perioada de dinainte de 1989, perimetrul aparține Societații de Cale Ferata, dar, dupa 1989, a fost ignorat de proprietar, in special dupa reorganizarea…

- Triplusaltul bacauan ramane reprezentat la nivel de varf doar de Georgiana Aniței și Diana Ion. Plecata de la CSM Onești saptamana trecuta, cea mai buna sportiva bacauana din 2017, Elena Andreea Panțuroiu a caștigat primul titlu național pentru noul sau club, CSM București. Sambata, Panțuroiu a obținut…

- Patru persoane au ajuns la spital in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea bacauana Podiș din comuna Margineni. Cele doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doi dintre raniți au fost descarcerați de echipajul ISU Bacau. Traficul auto intre Bacau și Moinești se desfașoara…

- La data de 02 februarie a.c, politistii din Moinesti au depistat un barbat de 46 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe strada Schelei. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat in autoturism 10 bucati de lemn de brad in lungime de 60 cm si grosime 10 cm, precum…

- – o data cu suplimentarea numarului de funcționari in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, s-au redus și timpii de așteptare pentru candidați Șapte examinatori auto deservesc intr-o zi de examen aproximativ 140 de candidați inscriși in lupta…

- Joi dimineata, la Grigoreni, in comuna Scorteni, un barbat de 34 de ani, din Moinesti, aflat la volanul unui autoturism, intr-o curba la stanga, pe un carosabil partial alunecos, ar fi derapat, s-a izbit de doi stalpi, dupa care s-a rasturnat cu masina intr-o rapa. La fata locului au fost trimise o…

- Tragedia s-a petrecut marti dimineata, inainte de ora 7.00, pe DN 11, in localitatea Helegiu. Un barbat de 31 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea o autoutilitara, pe directia Onesti – Bacau, a accidentat cu partea lateral dreapta o minora de 15 ani, din localitate, care se deplasa pe marginea…

- Maine, boxerii CSM-SCM Bacau antrenați de Relu Auraș, Nicolae Cara și Abladin Ferodin iși vor incheia stagiul de pregatire centralizata de la Onești. „Am avut toate condițiile la Onești, iar pentru aceasta mulțumim in mod egal Primariei de acolo și conducerii CSM Onești”, a declarat antrenorul Relu…

- Vești bune pentru bacauanii care vor intenționa sa-și achiziționeze o mașina la mana a doua și vor sa-i cunoasca dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat inceperea unei serii de colaborari cu Registrul Auto Roman (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem…

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din Moinesti au reținut un tanar de 16 de ani si un barbat de 31 de ani, ambii din localitate, banuiti de comiterea unei infracțiuni de talharie calificata. Din cercetari a rezultat ca, cei doi ar fi deposedat prin imobilizare, un barbat de 67 de ani, din comuna…

- Politistii din Moinesti au identificat un barbat de 36 de ani, din comuna Ardeoani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizati de catre un barbat de 54 de ani, din Moinesti, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sustras bunuri…

- Alcatuirea noului guvern al Romaniei, sub conducerea premierului desemnat Viorica Dancila și posibila inlocuire a ministrului Transporturilor, Felix Stroe, pune din nou in discuție proiectul Autostrazii Iași – Bacau – Brașov. Prezent in Onești pe 6 ianuarie, Felix Stroe a dat din nou asigurari ca autostrada…

- Doi bacauani, Elena Andreea Panțuroiu (CSM Onești) și Alexandru Nicolae Soare (CS Știința) s-au regasit pe podiumul Galei Atletismului Romanesc. Evenimentul s-a desfașurat saptamana trecuta, la Hotelul Crowne Plaza din București, in organizarea federației de specialitate, care i-a premiat pe cei mai…

- Incepand cu data de 22 ianuarie 2018, la Serviciul Public Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Vehicule Bacau vor fi suplimentate locurile disponibile pentru proba practica, in toate centrele de examinare (Bacau, Onești, Moinești), in vederea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miercuri dimineata, in jurul orei 9.00, pe DN 2G, la Stejaru, in comuna Scorteni, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane. Politistii spun ca un conducator auto, in varsta de 63 de ani, din Bacau, in timp ce se deplasa cu autoturismul catre Moinesti, in localitatea Stejaru…

- Cel puțin patru luni. Aceasta este perioada de așteptare a unui candidat care vrea sa obțina permisul auto, intre susținerea probei teoretice și a celei practice ! Situația este cunoscuta și la nivelul Instituției Prefectului – care are in subordine Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Nemulțumiți de felul in care e administrat orașul, cațiva intreprinzatori din Slanic Moldova cer sa fie organizat un referendum privind demiterea primarului Gheorghe Baciu. Pentru asta e necesar ca 25 la suta dintre cetațenii cu drept de vot sa fie de acord cu acțiunea, adica cel puțin 1.100. Articolul…

- Doua unitați de invațamant din județul Bacau au fost decorate de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Astfel, Colegiului National „Ferdinand I” din municipiul Bacau a primit Ordinul „Meritul pentru Invatamant”, in grad de Comandor iar Scoala Gimnaziala „Stefan Luchian” din municipiul Moinesti, a fost…

- Astazi, la ora 12:03, pompierii salvatori oneșteni au fost solicitați sa intervina in urma producerii unui accident rutier in municipiul Onești, pe drumul național DN 12A. Imediat, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Sosiți la…

- La data de 04 ianuarie a.c., o patrula de poliție din cadrul Postului de Politie Huruiesti, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu pe raza comunei a depistat in trafic un tanar de 18 ani care se deplasa cu un moped. Din verificari a rezultat ca tanarul in cauza nu poseda permis…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- L.F.G., din Moinesti, a fost trimis in judecata, anul trecut, cu acuzatia de ultraj, dupa ce a lovit cu piciorul un agent de politie. Desi este cunoscut cu antecedente penale, barbatul s-a bucurat de indulgenta instantei. Pe 29 mai 2016, in jurul orei 21.00, agentul de politie O.V., impreuna cu un coleg,…

- Un bacauan a fost condamnat pentru complicitate la frauda informatica in forma continuata, intr-un dosar in care un neamt a fost inselat cu 54.300 euro. In mai 2009, inculpatul I.A., din Onesti (Bacau), a deschis un cont la o banca din Slovacia. Contul bancar, spun procurorii, ar fi fost deschis la…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat licitația pentru vanzarea bunurilor societații Uton, din Onești, aflata in faliment și dizolvare. Licitația va avea loc pe 5 ianuarie, in București, iar prețul de pornire este de 33,5 milioane lei. „Astfel – a explicat ANAF -, vor fi duse la…

- Cu toate eforturile Instituției Prefectului județului Bacau și implicit a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, nu a fost decongestionata situația aglomerarilor existente la examenul auto. Chiar daca s-au mai adaugat zile in plus pentru susținerea probei…

- La data de 23 decembrie a.c., politistii din Onesti au identificat un tanar de 22 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt. In fapt, tanarul in cauza, in timp ce se afla pe strada Aleea Parcului, i-ar fi sustras unui localnic de 27 de ani un telefon mobil cauzand un prejudiciu in valoare de…

- Iata ca a mai trecut un an de cand Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe incercand sa atraga cat mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comanești, Onești, Moinești, din comunele Tatarași, Cleja, Margineni,…