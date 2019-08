Stiri pe aceeasi tema

- In doar o saptamana de la lansare, platforma de audiente on-line gutau.ro, o noua modalitate de interactiune cu locuitorii orasului, prin care se pot face sesizari si propuneri pentru bunul mers al comunitatii, functioneaza din plin, contabilizand deja mai multe zeci de postari constand in sesizari,…

- Locuitorii orașului New Orleans au primit avertismente din partea autoritaților cu privire la riscul producerii unor inundații de amploare. Vantul a inregistrat o viteza de 115 km pe ora Sambata, toate zborurile de pe aeroportul orasului New Orleans au fost anulate. Furtuna ar urma sa aduca…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania “Gas Natural Fenosa”, maine, in intervalul 09:00–17:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa potabila consumatorii din satul Ghidighici.

- Un incendiu a izbucnit, marți, la un combinat chimic situat intr-o zona industriala a orașului spaniol San Roque. Un nor urias de fum s-a ridicat deasupra orasului situat in apropiere de Gibraltar. Serviciile de urgenta au anuntat ca focul era sub control dupa-amiaza și sectorul industrial Guadarranque,…

- Veste buna pentru locuitorii Capitalei. In curand, in centrul orasului va aparea o noua zona pietonala. Aceasta va fi amenajata in perimetrul strazilor Maria Cebotari, Alexei Sciusev, Sfatul Tarii si Mihail Kogalniceanu, adica in jurul Muzeului de Etnografie, si nu va afecta

- Locuitorii orașului Rovinari vor beneficia de apa potabila doar din sursa Isvarna. Masura a fost luata de primarie, nemulțumita de calitatea furnizata de Aparegio din puțurile din zona. Aparegio a preluat anul trecut rețeaua de apa a orașului Rovinari, iar de atunci au aparut numai probleme in privința…

- Constantenii au la dispozitie o aplicatie gratuita prin intermediul careia pot face sesizari sau pot reclama diverse situatii cu care se confrunta in municipiul Constanta. Aplicatia se numeste "Sesizari Constantaldquo;, este foarte usor de utilizat si poate fi descarcata gratuit atat din Google Play,…

- Locuitorii de pe strada Decebal 93-99, inclusiv cu fractii, vor ramane, astazi, 28 mai, fara apa la robinete. Furnizarea apei potabile va fi oprita intre orele 09:00-16:00.Apa va oprita pentru ca vor fi efectuate lucrari de bransare a apeductului nou-construit.