Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Sanctitatii Sale, Papa Francisc, in Romania in 31 mai-2 iunie 2019 are o importanta semnificatie geopolitica. Luptator convins impotriva politicilor anti-imigratie, Papa Francisc transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrala in favoarea deschiderii si tolerantei. In…

- Doua surori gemene, siameze, pot spera la o viața normala. Dupa 2 ani in care au crescut unite, cele doua se pot vedea, pentru prima oara, mulțumita unui medic curajos, care a cerut sprijin in toate colțurile lumii, la propriu, pentru a le ajuta.

- NASCUTA INGER… Fetita de șapte ani, Beatrice Stefania Dumbrava, care sufera de Limfon Hodgkig, o forma rara de cancer, are o sansa nesperata la viata! In urma articolului aparut in cotidianul nostru, prin care am facut apel ca Bia sa fie ajutata, sa ajunga la o clinica din Istanbul (Turcia) unde boala…

- Un cumplit accident s-a produs in cursul serii de vineri dupa ce un barbat a fost lovit de doua mașini, la distanța de cateva secunde, chiar dupa ce a ieșit dintr-un bar! Totul s-a petrecut la Dambovița și camerele de surpaveghere au filmat momentul!

- Statuia din Gdansk (nordul Poloniei) a fostului preot catolic Henryk Jankowski, acuzat de pedofilie, a fost vandalizata in noaptea de miercuri spre joi de trei militanti, transmite AFP preluata de Agerpres. Actiunea coincide cu deschiderea, joi dimineata, de catre Papa Francisc, a unei reuniuni…

- Joi, 7 februarie, subsidiara concernului german Daimler din Romania, Star Assembly Sebeș, lanseaza oficial producția unei noi cutii de viteze, in opt trepte, pentru autoturismele Mercedes-Benz. La eveniment participa Klaus Eichhorn, CEO Star Transmission & Star Assembly, Frank Deiss, Sef productie Powertrain…

- Barbatul de 68 de ani, din comuna Falciu, județul Vaslui, locuia impreuna cu sotia, femeia fiind cea care a l-a descoperit. Vazand ca acesta nu era in casa, femeia a iesit sa-l caute, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Poziția nefireasca in care a fost gasit…

- }n urmE cu o sEptEmanE a avut loc un accident infiorEtor in Bascov, cand un microbuz cu opt pasageri a ie"it de pe autostradE "i s-a lovit de un stalp de electricitate. Alina, o tanErE mamE in varstE de 33 de ani, a murit in tragicul accident.