- In paginile auto-proclamatului ” lider al presei iesene ” putem citi periodic, de ceva vreme, texte din care aflam lucruri ingrozitoare : cine critica cumva ( Doamne-fereste … ) SRI, DNA, SIE & co e omul Moscovei lui Putin ; propaganda kremlineza e foarte agresiva si diversa, pregatind zi de zi o viitoare…

- Fiindca napoleonul pitic din primarie comite permanent felurite fonfleuri, la foc automat, ajutat de turma lui de sfatuitori distepti, singura solutie pentru invesnicirea gainaturilor primariale este un raboj separat, ca sa inteleaga iesenii de miine din ce borta a venit lumina gri-maronie. @ La sedinta…

- Nt, nu-i vorba de posibilele probleme penale legate de contractele de la aeroport, din vremea cind dl deputat era director. Ci de problemele din partid, mai exact din grupul consilierilor locali. Probleme vechi, create de cirdasia dintre pseudo-liberalul deputat Costel Alexe si pseudo-pesedistul primar…

- S-a deschis sezonul la bocaneala de primavara. Cu ocazia unei reglari de conturi din tabara primarului Chirica, am aflat ca unul din oamenii lui de baza, consilierul local Florin Boca, conduce prin oras un semi-camion de neam dubios ( n-am zis ” neam prost “, daa … ? ) , pe care il parcheaza ilegal…

- Compania Antibiotice a obținut locul al III-lea la Gala “Romanian CSR Awards 2018”, la categoria Parteneriat Intersectorial pentru proiectul “Bursele Știința și Suflet”. Evenimentul organizat de CSR Media a avut loc pe 28 martie 2018, la Palatul Ghica Tei din București, fiind premiate cele mai bune…

- Nicolae Manolescu, zis si Nicky Namolescu, e un fost critic literar serios, ajuns o fosila morala, un fel de nicolae-ceausesc al Uniunii Scriitorilor din Rominia. Are deja peste 70 de ani si trei mandate de presedinte al USR, dar a modificat statutul uniunii, ca sa poata fi ales pe viata, eventual si…

- Bogdan Abalasi a fost angajat consilier personal al primarului din Tomesti si este platit cu 3.000 de lei pe luna @ A predat istoria la scolile din Vladeni si Popricani, iar la Primaria Tomesti ar trebui sa se ocupe de procese Tinerii pregatiti pleaca la munca in strainatate, in vreme ce posturile bine…

- Municipalitatea face primul pas concret in proiectul privind amenajarea unei parcari subterane, ce ar fi prima de acest fel a Primariei, in zona Teatrului National. In sedinta Consiliului Local (CL) de poimaine, consilierii vor avea la mapa un proiect ce prevede un schimb de terenuri cu cunoscutul om…

- imularea unui incendiu la etajul mall-ului Shopping City a implicat peste 100 de pompieri, jandarmi, polițiști, medici și paramedici, plus Unitatea de Aviație de la Iași, care a acționat cu un elicoper. Parcarea, aglomerata de obicei, a fost astazi, 27 martie, scena operațiunilor de acordare a primului…

- Chirica afirma, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca "recentele abuzuri grosolane si absurde comise de PSDragnea" la Iasi il intristeaza si ca priveste cu reticenta soarta acestui partid. "Dupa ultimul asa-zis congres, regimul stalinisto - nord-coreean impus de Dragnea - din pacate, cu complicitatea…

- ANM a actualizat, cu puțin timp in urma, avertizarile meteo pentru regiunea Moldovei. Astfel, pana la ora 15, județele Vrancea, Bacau, Vaslui, Iași și Neamț se vor afla sub Cod galben, iar județul Galați, sub Cod portocaliu. Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Cititi mai jos comunicat de presa "Romania se transforma rapid si ingrijorator spre un paradis infractional, un stat in care esti incurajat sa comiti cat mai multe infractiuni, sa aduci prejudicii insemnate statului roman, sa ramai si cu banii din prejudiciu si cu despagubirile din detentie! Marti…

- Printre juvaierurile iesene care l-au insotit pe ex-pesedistul primar Chirica in epocala lui vizita din judetul american Texas s-a numarat si marele analist al GDS, marele jurnalist de la ” 22 ” si ” Ziarul de Iasi “, marele comentator de politica externa, interna si cum o mai fi ea Aaandii Laaazeescuuu…

- Nu, nu e o greseala in titlu : odata cu plantarea lui Marius Ostaficiuc in fruntea organizatiei municipale Iasi, pesedistii bahluiezi confirma ca sint o turma mare, numeric, dar redusa mental. Iar a da vina pe calibrul redus al actualului sef judetean, Maricel Popa, e doar o scuza ieftina, din categoria…

- Cindva lider al audientelor iesene, Radio Hit pare sa fi ajuns un soi de vagon obosit, tras pe o linie secundara si populat cu tineri pensionari si juni papagali ai microfonului, ultimii – buni doar de rubrica ” Cascadorii risului “. Un astfel de exemplar rizibil a dat de curind un recital de tot risu-plinsu’,…

- Se știe ca fotoliul de manager la stat, pe langa duiumul de belele cu frecvența zilnica și de doua ori pe zi chiar, mai inseamna și un salariu bimbaș, cu multe zerouri uitate dupa o țifra, astfel incat posesorul mai uita de șuturile luate ori care trebuie sa le dea și se mai da in stamba, mai cu seama…

- La ateneul din Tatarași a inceput de ieri sa cada, cate-un oaspete la vreme seara la dom derector in odaie. Daca pana aici e poezie, de acu incolo e altceva. O ureche dișcreta a localizat o incinta de supt arcul cladirii unde dom derector ar proba și alte priceperi in afara de cele culturale, in diverse…

- Am mai scris aici despre faptul ca dom vice Hara o luat calea pribegiei in politica, pe motiv de a treia cizma plasata cu pricepere și abnegație, ba de catre dom Maricel, ba de o mana barboasa care s-o ținut dișcreta, dar noi credem ca-i nemulțumita. Trecem peste asta și ne zice cineva cum ca nea omu…

- ,, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru ,, e un fel de cutie goala si zanganitoare, in care Consiliul Județean Iași baga bani de mulți ani, iar in schimb scoate multe vorbe ieftine, fum și abureala cit incape. Formal, povestea asta de aruncat aiurea bani publici e o asociație din care fac parte județele Iași…

- Bogdan Gavrilescu, viceprimar de Piatra Neamț din partea PMP, in același timp lider al organizației județene, reconfirma opțiunea ferna a partidului sau pentru consolidarea și unitatea de acțiune a dreptei politice. Informații informația izvoraște din cele stabilite la București la Consiliul Executiv…

- Primarachele bahluiez de calibru redus ( nu doar fizic ) s-a pozat recent la o sarbatoare evreiasca, Purim. Cu o diploma in mina. Ca doar un napoleon de buzunar ca el n-o sa umble prin tirg cu mina goala, ca toți neispraviții, așa si am io bini, maai … Cu ce ocazie pe-acolo ( mai ales ca in tot Iașul…

- Mare bucurie, mare, pentru toata suflarea politehnista : rectorul Politehnicii ieșene, Dan Cașcaval, s-a plimbat pe banii statului in Dubai, taman cind la noi era gerul cit casa, iar acolo – reducerile cit camila. Pardon, rectificam : dl prof. univ. dr. Dan Cașcaval, rector al Universitații Tehnice…

- Dupa ce s-a proclamat Isus Hristos, general, frate cu mitropolitul și var de-al doilea cu Napoleon, primarele Chirica are acum ocazia sa ciștige, pe bune, un titlu pe cit de bengos, pe atit de banos – campion al unui sport tradițional care, in actualul context rominez, poate deveni sport olimpic : cumetria-viteza…

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, va participa astazi la Ministerul Sanatati, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. "Am inteles ca, la intrevederea de azi,…

- Pompierii din Buzau și din Pietroasele sunt in alerta, joi seara, din cauza unui incendiu in care o tanara a murit, iar mama sa a fost intoxicata cu fum, fiind in stare critica. Apartamentul celor doua femei a fost cuprins de foc, din motive necunoscute inca. Pompierii spun ca, deși flacarile nu au…

- Incercarea noastra de a face un survol peste Pietricica, ca sa coboram in picaj peste primarie a fost cam ca procedura de revocare a Codruței, adica un fas. Cum noi nu avem antigel in instalație, simpla scoatere a ciocului in cruda realitate de pe Cuejdi s-a dovedit un episod de sport extreme, asemanator…

- Este de actualitate intenția ministrului justiției de a o indeparta pe șefa instituției de care fug grangurii de pe la noi și recenta dezaprobare data de CSM procedurii de revocare il arunca pe Tudorel Toader intr-o zona deloc conforma cu stamba academica de care face uz și pe care o pomenește in fiecare…

- Patriotismul e cit casa la primaria ieșeana. Mai intii, s-a hotarit ca in școli nu va mișca nici frunza pina cind elevii nu vor cinta, zilnic, inainte de prima ora de curs, imnul național. Ca doar fiecare zi de școala e o sarbatoare, nu … ? Apoi am fost anunțați ca alde Chirica au hotarit sa instaleze,…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Georgeta Condur nu e doar adevarata fiica televizata a Mamei Omida, care da in cartile de politologie si arunca bobii, mai ceva ca Boby Paunescu la B1TV. Nu e doar nembra fondatoare, la berarie, a lu’ asociatia care a clocit partidul actual al marelui reformator Basescu. Nu e doar jupineasa de Bahlui…

- Deputata USR Cosette Chichirau, neo-taranista agitata, logodita cu camera video a propriului telefon mobil, a facut iar o chestie cu impact teribil: a organizat o sedinta de partid in fata primariei iesene. Cu scaune, birou si membri ai USR care purtau pancarte cu mesajul ” Vrem sediu ! “. Findca primaria…

- Fostul mega-plotoner de transmictiuni Gabriel Surdu, traseist politic fara granite si fara rusine, e bagat nu numai in misculatiile pesediste, ci si in alea pescaresti. Ca sef la asociatia de impuscat animale si de aruncat undita in balta. Ca, mde, chiar daca esti milionar, niste invirteli in plus,…

- – despre reziduurile ajunse in scaunul lui Vasile Pogor – Saptamina trecuta ati putut afla ce a urmat dupa citeva anchete publicate de ” 7 est ” in legatura cu afacerile dubioase ale viceprimarului ex-pesedist Gabriel Harabagiu : doi jurnalisti au primit mesaje repetate de amenintare, pe telefoanele…

- Nu știm daca aveți cunoștința, dar pe vremea cand junele nostru primar statea pe cai mari in partid, era intrebat și plimbat in cercuri selecte, fapt care nu i-a priit, dovada fiind starea actuala. Un episod strașnic s-a derulat in fieful președintelui, adica la Cotroceni, unde a fost alaturi de Grindeanu…

- Daca dom primare de la noi s-o lepadat de partid sau invers, lumea se intreaba ce-o sa faca domnia sa fara palma partidului și daca o sa caute alte palmi de pus la locuri moi, pe la concurența. Și cum potențialii cu capacitate de absorbție ar fi cei de la partidul cu sageata erecta-n vant, s-au trezit…

- Daca nu minte cumva fosta lui gorneta de presa gaurel-dobasa (n-ar fi vreo mare mirare, de altfel ), ex-puscariasul Relu Fenechiu pare sa fi gasit in pirnaia din Vaslui calea, adevarul si viata. Nuuu, falcoselul fost ministru liberal nu si-a lasat barba, nu s-a infasurat in capot negru si nu s-a mutat…

- In harmalaia de mahala a excluderii grupului ” Mihai Chirica ” din PSD Iasi, evident ca nu putea lipsi latratul ex-primarului penal Gheorghe Nichita-Amorezul. Care a folosit prilejul ca sa le traga si el un sut in bot, la gramada, fostilor sai lingai, ajunsi in fotoliile pastorite nu demult de ” Gigi…

- N-am vazut actele din care sa rezulte ca PSD-istul cu pedigri PRM-ist Cristian Stanciu a cumparat telviziunea TELE M. Nici pe cele din care sa rezulte ca marelui deontolog de dreapta Florin Ghetau i s-au extirpat glandele decentei jurnalistice, implantindu-i-se in schimb cele ale obedientei cu franjuri…

- Ca sa vezi ce lume ra : nici n-a apucat dom’ jeneral Iamandi, fost sef la ISU Iasi, sa se bucure ca a ajuns sef peste toti pomp’erii & salvatorii patriei, ca dujmanii platiti di fortili iecsterne l-au si atacat. E drept, l-au plesnit cu un document emis de statul rominez, mai iesact CNSAS. Document…

- Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul sustine ca, printr-un astfel de gest, "PSD isi asuma public ca nu va mai avea un punct de sprijin la Iasi pentru multi ani inainte". "Aceasta lovitura data PSD-ului arata ca cei care conduc acum partidul au o agenda personala mult mai importanta…

- Cine credea ca junele dom primare de la noi nu e om de lume, bașca inițiat in dansuri de soțietate, se afla intr-o mare greșeala. Nu demult, la o sindrofie cu muzici și chiuituri, domnia sa o nimerit sa fie contemporan cu … doamna procuror ce are in pastorire dosaroiu cu mașinetele Skoda. Și unde mi-o…

- Doi soti din Tomesti au fost la un pas de moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de o soba. Din fericire, ei s-au salvat la timp. Doua echipaje de prim-ajutor au sosit dimineata la locuinta lor, unul de la Ambulanta (SAJ) si unul EPA. Barbatul are 40 de ani. El a refuzat sa fie…

- Soarta crunta pentru Dan Gabriel Sandu, un tanar din Iași, care a murit in Marea Britanie, in condiții suspecte. Barbatul de 33 de ani a fost gasit mort pe scarile unei locuințe. Polițiștii britanici au reținut un suspect care a fost eliberat dupa 24 de ore din lipsa de probe. Moartea lui Dan Gabriel…

- "Maine voi avea o intalnire cu reprezentantii asociatiilor chinologice din Iasi pentru a face o inventariere si a afla cine sunt detinatorii cainilor periculosi. Voi da un ordin ca Politia Locala sa-i identifice si sa verifice daca au documente. Nu voi fi indulgent. Voi da cele mai mari sanctiuni posibile…

- Vestea buna : Nichita Danilov nu mai e director-adjunct al filialei din Chișinau a Institutului Cultural Romin . Vestea proasta : director al ICR Chișinau ramine controversatul scriitor basarabean Valeriu Matei. Vestea și mai proasta : noul director-adjunct e dubiosul scriitor & politruc ieșean Catalin…

- Toate instituțiile cu atribuții de control in domeniul construcțiilor s-asu mobilizat pentru a stopa mișcarile de teren de pe șoseaua Nicolina, care au condus la surparea trotuarului. Ca masura de precauție a fost luata decizia ca pana la determinarea cauzei și oprirea alunecarilor, circulația rutiera…

- Lucrarile de reabilitare ale secției Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Neamț nu au fost reluate nici astazi, 10 ianuarie, iar conducerea spitalului in continuare nu știe daca și cand va reveni constructorul la treaba. Managerul interimar a declarat astazi ca ”Deocamdata, lucrarile n-au inceput…

- Desfasurata pe parcursul a mai mult de patru ore, sedinta de ieri a CExN al PSD, in care premierul a incercat sa-i fure partidul lui Dragnea, s-a incheiat nedecis. Braileanul si teleormaneanul si-au dat intalnire pentru „duelul" final la Iasi, pe un teren neutru pentru partid si virgin pentru banii…