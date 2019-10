Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a sugerat, sambata, in discursul sustinut la Graduate School of Management din Leipzig (HHL), care i-a oferit titlul de doctor honoris causa, ca se gandește sa redevina profesor dupa ce iși va termina mandatul de cancelar al Germaniei, noteaza Reuters. ''Toate universitatile care mi-au…

- Formatia RB Leipzig a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Borussia Monchengladbach, in etapa a treia a campionatului Germaniei, potrivit news.ro.Timo Werner a marcat toate golurile echipei RB Leipzig, in minutele 38, 47 si 90+2. Citește și: Rafael Nadal a consolat…

- RB Leipzig a preluat provizoriu sefia clasamentului in campionatul de fotbal al Germaniei dupa a treia victorie din acest sezon din tot atatea meciuri, vineri pe terenul Borussiei Moenchengladbach, cu scorul de 3-1 (1-0). Internationalul german Timo Werner a fost autorul unei triple (min.38,…

- Robert Lewandowski (31 de ani) si-a prelungit contractul cu Bayern Munchen! Atacantul polonez si campioana Germaniei au ajuns la un consens pentru o intelegerea pe 4 ani, pana in 2023. Anuntul a fost facut joi, prin intermediul unui comunicat de presa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Berbeceanu…

- Internationalul german Timo Werner, aflat mult timp in vizorul lui Bayern Munchen, a semnat un nou contract cu RB Leipzig, valabil pana in anul 2023, a anuntat clubul de fotbal din estul Germaniei pe site-ul sau oficial.

- Echipa RB Leipzig, clasata pe locul al treilea in editia trecuta din Bundesliga si calificata in grupele actualei editii a Ligii Campionilor, confirma statul bun de sezon, obtinand a doua victorie consecutiva in campionatul Germaniei, gratie careia a egalat la puncte liderul Borussia Dortmund.…

- Union Berlin a debutat cu infrangere in Bundesliga, 0-4 cu RB Leipzig, dar fanii au fost la inalțime. Primul meci al echipei din capitala Germaniei pe prima scena a avut parte de un moment impresionant. Capacitatea arenei „An der Alten Forsterei” este de 22.012 locuri, dar la aceasta partida a fost…

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup. Zidane a rulat 22 de jucatori in meciul cu campioana Germaniei, 11 in prima…