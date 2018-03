Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti…

- Intrevederile lui Frans Timmermans cu principalii actori politici de la Bucuresti a aratat preocuparea Bruxelles-ului referitoare la evolutia politica din Romania si raportarea politicienilor la sistemul judiciar. „Adevarul“ a stat de vorba cu mai multi specialisti pentru a explica principalele mesaje…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat joi ca CE este "foarte bine informata" cu privire la ceea ce se intampla in Romania si le-a transmis presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, ca, daca pe viitor vor mai avea impresia…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- "Reactia CSM este una corecta, dar cred ca in fata unei astfel de situatii mie mi se pare ca ar fi trebuit din partea CSM niste masuri mult mai ample si mai rapide, pentru ca suntem intr-o situatie cu totul anormala, nu este o banala alunecare de neglijenta, suntem in fata unor dezvaluiri cu o amploare…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Propunerea legislativa, care a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata cu 86 de voturi 'pentru', 1 impotriva si o abtinere. 'Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- "Am vazut cateva extrase in presa ale discursului doamnei Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora. Cred ca institutia nu e supusa niciunei presiuni. E interesul public, firesc, pe care toti cetatenii il au cu privire…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitatii infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana. Pentru ca sunt convinsi ca este crucial ca nou-nascutii prematuri sa aiba sansa de a veni pe lume intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, "Analiza impactului…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- Victor Ponta, unul dintre cei care au fost urmariți penal in dosare istrumentate de Mircea Negulescu, reacționeaza la vestea excluderii fostului procuror DNA din magistratura. Fostul premier ar vrea sa fie trasa la raspundere și Kovesi, pentru ca a coordonat mai mulți procurori care au comis abuzuri,…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Euroaleasa Monica Macovei acuza PSD, ALDE și UDMR ca ar pune in pericol situația Romaniei in Uniunea Europeana pe fondul modificarilor la codurile penale. „Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata…

- Liga 1 a devenit o sperietoare pentru jucatorii straini din cauza neseriozitații conducatorilor, care nu-și platesc fotbaliștii la timp. Dumitru Costin, secretarul general al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a vorbit despre cele mai corecte echipe din Liga 1. "In Romania sunt doua…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- In Romania este un an de trecere, catre anul 2019, an de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Nenorocirea este ca cei pe care ii alegem in Romania, pe care i-am angajat pe o perioada ca sa ne bage bani in buzunar, ințeleg ca i-am ales ca sa-și bage bani in buzunarele proprii. Și asta fac tot timpul!…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, ii raspunde președintelui Senatului, Calin Popescu Tariaceanu, care a sugerat ca șeful statului Klaus Iohannis folosește instituțiile de forța ale statului pentru putere, la fel ca Basescu. „Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca,…

- In replica, dupa cele declarate astazi de catre Tariceanu, fostul presedinte Traian Basescu ii improspateaza memoria presedintelui Senatului, ca a fost la guvernare ca Prim Ministru in timpul mandatelor sale. Reamintindu-i totodata, ca astazi „este la PUTERE sa perfectioneze si sa traga la raspundere…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi de o colega de la USR, Tariceanu a spus: "Nu am asistat la acest episod, dar nu am sa va ascund un lucru. In Senat si in Parlament asistam de ceva vreme la un comportament cum eu nu…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Ședința de joi a plenului Senatului, unde se dezbate și voteaza Legea 317/2004 privind funcționarea CSM, a debutat cu un schimb dur de replici intre șeful Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, și senatorul PMP, Traian Basescu. Marul discordiei a fost aderarea Romaniei la Uniunea…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- "Pana a fi pe atat de curajoase pe cat unii dintre noi am sperat, aceste modificari si completari au darul de a pune ordine intr-o serie de texte normative ce au fost folosite de procurori ca pretexte pentru consolidarea unei zone de putere deopotriva institutionala si personala ce nu este prevazuta…

- Mai multi senatori USR au scos, in timpul discursului lui Serban Nicolae, pancarte cu sloganul „Toti pentru Justitie”, in timp ce parlamentarii PMP au parasit sala. Sedinta de plen in care se dezbate Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost reluata, dupa ce initial presedintele…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Biroul permanent al Senatului a decis joi ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectele de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sa fie luni. Rapoarte comisiei sesizate vor fi finalizate pana marti, 19…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut colegilor sai din Parlamentul European sa il sprijine in implementarea propunerii sale de introducere la nivel european, pentru elevii din anii terminali, a unei materii despre Uniunea Europeana, scrie newsteam.ro. „In actualul context,…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…

- “Pentru cei care protesteaza, eu am un mesaj. Am rugamintea (...) ca cei care protesteaza, in afara de retelele de socializare de unde preiau de foarte multe ori informatii care nu sunt controlate si verificate, sa faca un efort sa se informeze, sa citeasca legile justitiei, sa vada care sunt modificarile…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- Plecand de la ideea ca protestul este un drept al cetațenilor pentru binele cetațenilor, orice protest pașnic este binevenit intr-o democrație. Conform legii 60/1991, in Romania, dreptul la libera exprimare și la libera adunare este garantat. Astfel, adunarile publice – protestul fiind una dintre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Primarul General Gabriela Firea a declarat miercuri, dupa discuțiile purtate in biroul lui Liviu Dragnea, ca incepand de astazi relația sa cu premierul Mihai Tudose este „una calma”. Aceasta a recunoscut ca pana astazi a existat o relația incordata.Astazi, in jurul orei 12 presedintele Senatului,…

- George Pușcaș a oferit primele declarații dupa meciul nebun dintre Benevento și AC Milan, scor 2-2. Atacantul roman a reușit sa inscrie golul de 1-1, iar portarul gazdelor a marcat in minutul 95 golul care a adus primul punct in Serie A pentru Benevento. "M-au sunat foarte mulți de la Inter, m-au felicitat…