Stiri pe aceeasi tema

- Weber a fost votat de 492 de delegati PPE (79,2%) si declarat castigator in dauna fostului premier finlandez Alexander Stubb, care a obtinut 127 de voturi (20%). Parlamentul European a solicitat ca presedinte al Comisiei Europene sa devina unul dintre capii de lista in alegerile europarlamentare,…

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…

- Comisia Europeana a luat act de opinia Comisiei de la Venetia privind modificarile aduse de PSD/ALDE Codurilor Penale si Legilor Justitiei si cere autoritatilor romane sa ia in calcul recomandarile forului international, in contextul in care un nou MCV va fi facut public in 13 noiembrie. "Am…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania

- "Comisia Europeana se opune tuturor atingerilor aduse statului de drept", a declarat Juncker in cadrul discursului sustinut in plenul PE. El a adaugat ca la nivelul executivului comunitar exista o ingrijorare privind evolutiile din unele state membre. "Articolul 7 trebuie sa se aplice acolo…