Timmermans intra in cursa pentru a deveni urmatorul presedinte al Comisiei Europene Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, si-a anuntat oficial candidatura pentru functia de presedinte al executivului european, detinuta acum de Jean-Claude Juncker.



Olandezul sustine ca a luat aceasta hotarare pentru ca urmeaza vremuri grele si vrea sa le poata spune copiilor sai ca a facut tot ce i-a stat in putere pentru Europa.



" (Copiii ma vor intreba: - n.red.) 'Tu unde erai? Ai avut tot felul de idei si ne-ai spus mereu cat de importanta a fost Europa, dar unde erai cand a venit criza?' Va trebui sa le pot raspunde la aceasta intrebare", a declarat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

