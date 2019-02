Timmermans i-a scris lui Dancila: E dezamagitor ca nu ati vorbit cu noi despre noile ordonante, e urgent sa reveniti la procesul de reforme in Justitie!

Frans Timmermans i-a trimis o scrisoare Vioricai Dancila, in care o atentioneaza ca noile ordonante pe Justitie ridica serioase ingrijorari, mai ales ca oficialii europeni nu au fost consultati: E urgent sa reveniti la procesul de reforme in Justitie!



"Va scriu pentru a va cere clarificari in privinta celor doua ordonante de urgenta adoptate de Guvern in sedinta din 19 februarie 2019", incepe Timmermans scrisoarea, consultata de Ziare.com.



Iata textul integral, in traducere:



"Draga doamna prim-ministru,



va scriu pentru a va cere clarificari cu privire la…